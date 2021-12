Ricardo Silva está de volta ao Vitória como auxiliar técnico

Ricardo Silva está oficialmente de volta ao Vitória. O profissional assumirá como auxiliar técnico permanente do clube na temporada 2022. Ele, aliás, já vinha ajudando a diretoria rubro-negra no processo de montagem do elenco para as disputas do ano que vem. A informação foi publicada inicialmente pelo site Bahia Notícias.

A função não é nova para Ricardo Silva. Ele já trabalhou no Vitória justamente como auxiliar, quando foi contratado pela primeira vez em 2008. Também chegou a ser treinador do time, e foi o responsável por levar a equipe à final da Copa do Brasil de 2010, quando o Leão perdeu o título para o Santos. O profissional acabou deixando o clube em 2013.

Na temporada 2022, o Vitória será treinado por Dado Cavalcanti. O técnico foi anunciado pelo clube nesta quinta-feira (23). O time terá pela frente o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro.

Veja todas as contratações do Vitória para 2022: