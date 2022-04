Rihanna é a estrela da capa da Vogue América; veja fotos

Já na reta final da gravidez de seu primeiro filho, Rihanna estrela a capa da revista Vogue América e um ensaio de fotos assinadas pela lendária Annie Leibovitz. Na entrevista, a cantora fala sobre seu próximo álbum, o nono da carreira, ainda sem data de lançamento.

Para Rihanna, ANTI, de 2016, é o melhor álbum de sua carreira, como ela afirmou para a Vogue, mas isso não quer dizer que, com seu próximo projeto, ela vai querer competir com ela mesma ou até mesmo com qualquer pessoa na indústria atualmente.

“Eu estou olhando para meu próximo projeto [musical] completamente diferente da forma que eu queria lançar antes. Eu acho que esta forma se encaixa melhor a mim, muito melhor. É autêntico, será divertido pra mim, e isso tira de mim muita pressão.”

E claro que, para a Vogue, Rihanna iria falar de moda. Ícone fashionista e empresária bem sucedida do ramo, a cantora também quer, com sua gravidez, mudar a forma como a moda vê as mulheres durante a gravidez. E nem mesmo todas as mudanças constantes em seu corpo a iriam impedir disso.

“Quando eu descobri que estava grávida, eu disse pra mim mesma, ‘Não há condição de eu ir fazer compras na seção de maternidade’. Me desculpe – é muito divertido se arrumar. Eu não vou deixar essa parte desaparecer porque meu corpo está mudando”, afirmou.

E com essa atitude, Rihanna espera encorajar outras mulheres a se vestirem bem durante a gravidez e, possivelmente, mudar a indústria da moda para mulheres gestantes, nem que seja um pouquinho.

“Eu espero que sejamos capazes de redefinir o que é considerado ‘decente’ para mulheres grávidas. Meu corpo está fazendo coisas incríveis agora e eu não vou sentir vergonha disso. O momento tem que ser de celebração. Por que você deveria esconder sua gravidez?”, disse.

Confira as fotos de Annie Leibovitz para a Vogue::