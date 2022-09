Rihanna é anunciada pela NFL como atração do Super Bowl em 2023

Rihanna será a atração principal do próximo show do intervalo do Super Bowl, considerado um dos horários mais importantes da TV dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela NFL e pela Apple Music, patrocinadora do evento, na tarde deste domingo (25).



"Rihanna tomará pela primeira vez o palco do intervalo do Super Bowl em 12 de fevereiro de 2023?, consta em postagem no Twitter. A própria cantora publicou uma foto de seu braço segurando uma bola de futebol americano. A mesma imagem também foi atualizada como foto de capa na rede social oficial da NFL.



A cantora já foi convidada para se apresentar em 2019, mas teria negado como forma de apoiar o jogador Colin Kaepernick, conhecido por ter se ajoelhado durante o hino nacional como protesto contra a violência policial, e que enfrentou dificuldades em sua carreira depois disso.



Em 2022, o show do intervalo trouxe uma homenagem ao hip-hop, com Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar e Mary J. Blige dividindo o palco. Outros gigantes da música mundial também já se apresentaram na atração, como Michael Jackson e Beyoncé.