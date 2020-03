Salvador acaba de ganhar um novo point cool e descolado. Trata-se do Jabú Restô & Bar, que foi aberto na Rua Eurycles de Mattos (próximo à curva da Praia da Paciência), no Rio Vermelho. O local, comandado pelo chef francês Aurélien Roche e pelo mixologista e sommelier também francês Thomas Duprat Pivetta, tem a proposta de oferecer drinques inusitados e pratos saborosos, com cardápio diversificado que mistura diferentes referências gastronômicas unidas à culinária baianas.

Jabú Restô & Bar fica na rua (Foto: Saulo Brandão/Divulgação)