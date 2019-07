Rip Torn, ator de 'MIB: Homens de Preto', morre aos 88 anos

O ator americano Rip Torn, que interpretou o chefe da divisão alienígena no filme "MIB - Homens de Preto", ao lado de Will Smith, morreu na terça-feira (9) aos 88 anos.

"Torn morreu em paz em sua casa de Lakeville (Connecticut) aos 88 anos de idade, ao lado da mulher e de duas de suas filhas", afirmou o agente Rick Miramontez em um comunicado divulgado à imprensa.

O ator ficou muito famoso por seu papel na série de televisão "The Larry Sanders Show".

Em seu Instagram, Will Smith homenageou Rip Torn com uma cena do filme MIB, uma das grandes bilheterias de Hollywood na década de 1990.