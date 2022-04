Risco de deslizamento: nona sirene é acionada em Sete de Abril

Mais uma sirene foi acionada pela Defesa Civil nesta quarta-feira (20). O sistema foi acionado na comunidade de Bosque Real, em Sete de Abril.

A sirene é acionada sempre que uma área de risco acumula 150mm de chuva em 72 horas. Nos últimos dias, a Codesal já acionou nove sirenes para que as pessoas deixem suas casas em áreas de risco em Salvador. Por causa disso, mais de 250 pessoas já ficaram desabrigadas desde o fim de semana.

Já foram acionadas as sirenes nas comunidades de Voluntários da Pátria (Lobato), Vila Picasso (Capelinha), Bom Juá, Baixa do Cacau (São Caetano), Mamede (duas sirenes) (Alto da Terezinha), Moscou (Castelo Branco) e Calabetão (BR-324).

Nas últimas seis horas, os bairros que mais acumularam chuvas são Mirantes de Periperi (58,4mm), Boca do Rio (53,2mm), Pirajá (52mm), Base Naval de Aratu (51,6mm), Doron (51,4mm), Canabrava (51,2mm), Cabula (50,8mm), CAB (49,8mm), Periperi (48,4mm) e Pau da Lima (48,2mm).

Em Salvador, a rajada de vento chegou a 40km/h. Com a força do vento, um outdoor caiu e bloqueou a passarela que dá acesso à estação do metrô, na Avenida Bonocô. Os pedestres precisam se abaixar para conseguir passar pelo local.

Uma árvore também acabou caindo no bairro do Pero Vaz. Parte da planta atingiu o muro do Colégio Carneiro Ribeiro - Classe II.

Previsão do tempo

A previsão para esta quarta-feira (20) é de céu nublado com chuvas fracas a fortes, a qualquer hora do dia. O tempo chuvoso está sendo causado pela atuação de uma frente fria que está sobre a região do Recôncavo vem causando chuvas fracas e fortes acompanhadas de rajadas de vento, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.