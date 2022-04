Rita Batista vai apresentar reality com empreendedores de favelas no É de Casa

(Acervo pessoal)

Rita Batista começou a gravar reality para programa de sábado

Prestes a estrear como uma das apresentadoras do É de Casa (Globo), a baiana Rita Batista já começou a gravar para o programa das manhãs de sábado na emissora. Nos dias 23 e 30 de abril e 7 de maio, a jornalista estará no comando do reality Expo Favela – O Desafio, uma competição que terá a participação de 10 empreendedores concorrendo a um prêmio de R$ 80 mil, e que será apresentado no programa. Dentre os participantes está a baiana Silvana Santos Conceição, natural de Salvador, criadora do projeto Lápia Negras Lingeries.

Rita Batista no cenário do reality Expo Favela - O Desafio

Presença baiana

A ideia do reality partiu do estrondoso sucesso do evento Expo Favela, que aconteceu no último final de semana em São Paulo, reunindo empreendedores das comunidades historicamente discriminadas com investidores do asfalto. Entre um take e outro das gravações, Rita Batista conversou com a coluna e ressaltou a grandeza e a importância do evento. “Foi bonito de ver a participação de tantos empreendedores brasileiros, especialmente da presença dos muitos baianos”, comemora. Dos mais de 20 mil inscritos no evento, 10 estão no reality concorrendo ao prêmio que, segundo a apresentadora, é para ser usado nos seus negócios. “Ou como eles quiserem”, acrescenta. Já sobre o reality, a jornalista disse não poder adiantar muito para não estragar a surpresa antes da exibição.

Capa do álbum inédito da Orkestra Rumpilezz

Inédito

O terceiro álbum da Orkestra Rumpilezz gravado com o maestro Letieres Leite, intitulado Moacir de Todos os Santos, permanece inédito. O disco, que sairá pelo selo da Rocinante e que faz uma releitura da obra de Moacir Santos, teve apenas uma das faixas, Coisa nº 2, disponibilizada nas plataformas digitais. A segunda, Coisa nº 5, com participação de Caetano Veloso, estava prevista para ter sido lançada no último dia 14, mas a Rocinante adiou a liberação para acertos burocráticos entre as gravadoras. A nova data ainda não foi anunciada.

Expectativa

Com relação ao lançamento do álbum da Orkestra, a Rocinante, que pertence a Sylvio Fraga, filho do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, informou, que o lançamento, previsto para o começo deste ano, acontecerá em meados de maio próximo, para a alegria dos fãs que aguardam com ansiedade por este último registro fonográfico do maestro à frente da Orkestra que criou.

Rui Rezende vai fotografar a Bahia de cima

Bahia vista de cima

A partir hoje (19) o fotógrafo Rui Rezende volta a percorrer os quatro cantos da Bahia captando imagens para seu novo livro, que deve ser lançado em agosto pela editora P55. Além do costumeiro olhar sensível e poético nas imagens registradas pelo fotógrafo, dessa vez Rezende traz o ineditismo de fotos aéreas feitas em todas as regiões do estado, em diferentes épocas do ano. Com o título de Bahia Aérea, o livro vai revelar imagens de locais onde não é possível chegar por terra. “Não são apenas belas fotos da natureza, mas registros do cotidiano da nossa terra da nossa gente”, diz. Tudo visto de cima.

Isabela Seifarth inaugura primeira exposição individual

Estreia

A artista baiana Isabela Seifarth realiza, a partir desta quarta-feira (20), na galeria RV Cultura e Arte sua primeira exposição individual. N de Nordeste, que será aberta às 19h, e tem curadoria de Bitu Cassundé, é uma continuidade da pesquisa da artista relacionada a cenas do Recôncavo Baiano, apresentando pinturas produzidas entre 2020 e 2022 que adotam como referência fotografias do Arquivo Público da cidade de São Félix, além de registros cotidianos realizados por Isabela. Em paralelo à exposição em Salvador, Isabela também apresenta a instalação ABC do Nordeste, no Mercado Municipal de São Félix, no Recôncavo.

Feira de Santo Amaro pela artista Isabela Seifarth



Às escuras

A Memo Experience House anunciou no último sábado (16) o início das vendas da edição comemorativa dos cinco anos da Festa Onda. O evento vai acontecer no dia 5 de Novembro, com atrações nacionais e experiências únicas. A venda dos ingressos às escuras, ou seja, sem divulgação das atrações, será open bar premium e já está disponível no Ticket Maker. Na última sexta-feira (15), a Memo realizou o Carna Onda, um verdadeiro carnaval fora de época, que estava previsto para acontecer em fevereiro e em função da pandemia foi realizado agora.

Filme de Ajurimar Salles foi classificado por festival de cinema paulista

No páreo

O cineasta e fotógrafo Ajurimar Salles é um dos classificados para a grande premiação do Festival Internacional de Cinema Anselmo Duarte (Releitura em 90 Segundos), que acontece em Salto (SP). Único baiano finalista entre dois nordestinos selecionados pelo comitê de premiação, o baiano concorre com Oyá, Orí, Axé. A mostra pública será realizada nesta quinta-feira, 21 de abril, às 20 horas, na Sala Palma de Ouro, em Salto, cidade onde nasceu Anselmo Duarte há exatos 102 anos e que dirigiu, em 1962, O Pagador de Promessas, até hoje o único filme brasileiro vencedor da Palma de Ouro em Cannes.