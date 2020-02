Ritmo de férias na Alba

Desde a reabertura oficial dos trabalhos na Assembleia Legislativa, segunda-feira passada, foi detectado um alto número de deputados ausentes às sessões no plenário da Casa. Na primeira delas, em que o governador Rui Costa (PT) leu a mensagem anual do Executivo ao Legislativo, dez de um total de 63 parlamentares sequer apareceram para ouvir o petista apresentar quais serão as prioridades administrativas e fiscais da sua gestão este ano.

No dia seguinte, oito deputados faltaram à sessão ordinária convocada para discutir projetos em tramitação na Assembleia. Anteontem, foram contabilizadas 14 parlamentares ausentes em plenário. Pelos corredores de Legislativo, a baixa frequência verificada recentemente já é tratada como “recesso branco”, previsto para durar até o fim do Carnaval.

Da lista de deputados ausentes, cinco tinham 100% de faltas até ontem: Ivana Bastos (PSD), Jusmari Oliveira (PSD), Paulo Rangel (PT), Marcelo Veiga (PSB) e Tom Araújo (DEM).

Espírito de corpo

A bancada baiana na Câmara dos Deputados votou maciçamente para derrubar o afastamento imposto pelo Supremo ao parlamentar paraibano Wilson Santiago (PTB), suspeito de participar de desvios nas obras de uma adutora no interior da Paraíba. Dos 30 deputados federais do estado presentes à votação na noite da última quarta, 25 se posicionaram a favor do retorno de Santiago à Câmara. Só quatro foram contra: Alex Santana (PDT), Dayane Pimentel (PSL), Tito (Avante) e Waldenor Pereira (PT). Houve uma abstenção, Charles Fernandes (PSD), e nove ausências - Zé Neto (PT), Pastor Sargento Isidório (Avante), Antônio Brito (PSD), João Carlos Bacelar (PL), Uldurico Junior (Pros), Marcelo Nilo (PSB), Adolfo Viana (PSDB), Arthur Maia (DEM) e Igor Kannário (DEM).

Salto em altura

Apesar da preferência do prefeito ACM Neto pela candidatura do vice, Bruno Reis (DEM), ao comando da capital, o secretário de Saúde de Salvador, Léo Prates, é visto por caciques nacionais do partido como o mais ascendente nome da nova geração de políticos revelados pelo democrata baiano. A avaliação se deve ao papel de Prates para aproximar o PDT do DEM, considerado crucial nos planos de ambos para a corrida presidencial de 2022.

No escuro

Ganhou ares de imprevisibilidade a disputa pela chefia do Ministério Público do Estado (MP), marcada para hoje. Na reta final de campanha, adversários do grupo liderado pela procuradora-geral de Justiça, Ediene Lousado, viam chances reais de ocupar toda a lista tríplice com candidatos da oposição. O otimismo tem como pano de fundo a falta de clareza entre membros do MP sobre quem é, de fato, a principal aposta da ala de Ediene para garantir espaço entre os três mais votados.

Nova imobiliária

Diante da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que simplifica a venda de imóveis federais, a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) na Bahia iniciou um levantamento minucioso sobre os bens de propriedade do governo central no estado.