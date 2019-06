Rival volta para se vingar e homem é esfaqueado oito dias após briga

Um homem foi esfaqueado após uma briga, em Mirangaba, no Centro-Norte do estado. De cordo com o boletim de ocorrência registrado no posto da Polícia Civil no Hospital Geral do Estado (HGE), Mateus de Carvalho, 22 anos, foi atingido por golpes de facão no povoado de Queimada Grande, onde morava, no último sábado (8).

Ainda segundo o boletim, Mateus teria se envolvido em uma briga com um indivíduo indentificado como "Eujácio", há oito dias. Por conta da desavença, o suspeito teria invadido a casa de um homem conhecido como "Filemon", onde estava Mateus, portando um facão.

Lá ele tentou golpear a vítima no pescoço. Mateus tentou se defender e, assim, o seu antebraço esquerdo foi atingido.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.