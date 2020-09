Roberto Cabrini será dispensado pelo SBT após 10 anos de emissora

O apresentador Roberto Cabrini não faz mais parte do time de jornalistas do SBT. De acordo com a coluna de Flávio Ricco, no portal R7, ele não teve seu contrato renovado pela emissora de Silvio Santos após 10 anos de contribuição.

Ainda segundo o colunista, o motivo para o desligamento do profissional seria por questões comerciais.

O programa “Conexão Repórter”, do qual apresentava, não estava lucrando com patrocinadores, além de ser considerado uma atração cara e que exigia muitos gastos.

Considerado uns dos grandes nomes do jornalismo, Cabrini conquistou os mais importantes prêmios em sua carreira. Em seu currículo, ele teve passagens pela TV Globo, Record, Band e TV Cultura.