Roberto Carlos comandará live especial no Dia das Mães

Roberto Carlos anunciou nesta quinta-feira (23) que comandará uma live especial no Dia das Mães, celebrado no próximo dia 10 de maio. Será o segundo show virtual do cantor durante o isolamento social - a primeira transmissão aconteceu no dia 19 de abril. Segundo comunicado, o espetáculo "atende a centenas de milhares de pedidos dos fãs".

"Pela primeira vez na história as mães estão longe dos filhos e netos, por conta da quarentena. A live marcada para o dia 10 de maio irá unir a família em torno do programa e desta forma RC presenteará todas as mamães com a canção 'Lady Laura' (música feita para a mãe de Roberto) e outros grandes sucessos", disse o comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do artista.

Ainda não foram divulgados horário e detalhes sobre como será a live - por exemplo, se terá transmissão na TV Globo ou no Globoplay, como aconteceu na primeira vez. De acordo com a assessoria de Roberto Carlos, as informações serão divulgadas na próxima semana.