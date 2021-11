Roberto Carlos  convida Caetano, Gil, Gal, Bethânia e Chico para Especial 

Gilberto Gil, Caetano Veloso e Roberto Carlos (Foto: Divulgação)





Para voltar em grande estilo com o seu tradicional Especial de Fim de Ano, Roberto Carlos mandou convidar um time de primeira para cantar com ele no programa da Globo: Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Chico Buarque são os primeiros que a produção do especial entrou em contato e aguarda a confirmação , depois de um ajuste nas agendas dos artistas.

O show vai ao ar no dia 23 de dezembro. Além dessas estrelas, o Rei vai prestar homenagem ao seu filho, Dudu Braga, que morreu recentemente, aos 52 anos. Em 2022, quando completa 81 anos, Roberto já tem agendado mais de 90 shows e será protagonista de uma série em quatro capítulos, escrita por Nelson Motta e Patrícia Andrade, sobre sua vida. É a prova de que ele não pensa em se aposentar tão cedo.





Dona Ercília, tia de Milton e Vilma, é a fonte principal do livro





Prima de Milton conta memórias da família Nascimento

Vilma Nascimento resolveu escrever um livro que traça a trajetória da família dela e do primo Milton Nascimento, começando pela saga da avó materna de ambos, Maria Antônia do Nascimento, a Vó maria. Ela trabalhava na roça e como empregada doméstica em Lima Duarte, cidadezinha situada a 50 km de Juiz de Fora (MG), para onde ela se mudou depois que se separou do marido boêmio.

Vó Maria levou os oito filhos, entre eles as futuras mães de Milton, Maria do Carmo Nascimento, e de Vilma, Jandira Antônia de Oliveira, além de Ercília Maria de Oliveira, tia dos dois e principal fonte das histórias no livro. Ercília é citada, ao lado de Vilma, na canção Raça, de Milton e Fernando Brant. Vilma concebeu o livro, fez pesquisas em Juiz de Fora e junto com o marido, o jornalista Jari Cardoso, entrevistou várias pessoas da família. O texto final é de autoria de João Marcos Veiga, músico e jornalista, sobrinho de Wagner Tiso e filho de Fredera, guitarrista do Som Imaginário.





Atrações do Bosque de Verão 2021 (Foto montagem: Divulgação)

Mistura de ritmos no Natal do Bosque de Verão

A 1ª edição do Bosque de Verão 2021, que vai agitar a cidade de Cruz das Almas, dia 25 de dezembro, já fechou a programação: Raí Saia Rodada, Batifun, Robyssão, Toque Dez, João Júnior e DJ Fabão. A mistura de forró, pagode, samba, arrocha e eletrônica será na Villa Vip. A estrutura contará com três espaços: Área Vip, Camarote Sunset e o Camarote Empresarial Body Lost. Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital, nas lojas Bosque de Verão e Body Lost de Cruz das Almas, e lojas Roupa Nova de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. Os organizadores vão exigir comprovante de vacinação contra covid-19, além de realizar aferição de temperatura nos acessos aos espaços da festa.





Virada do ano na Vila Jardim dos Namorados

Com 100% Open Bar Premium, o Réveillon 7 Mares, na Vila Jardim dos Namorados, brindará a chegada de 2022 ao som de Forró Do Tico, DH8, Guga Meyra e DJ Pedro Chamusca. Uma realização de SkyLounge, Hype e Pequena Notável, a festa está com ingressos à venda no Sympla e Clínica do iPhone.





TUM-TUM-TUM*

1 O projeto Culinária Musical, do afrochefe Jorge Washington, estará pela 3ª vez na programação da Casa do Benin na Festa Literária Internacional do Pelourinho – a Flipelô. Será no dia 21, a partir das 12h e com entrada gratuita. A atração musical é o cantor Dão, que convidará a soprano Irma Ferreira. A Flipelô acontece no formato híbrido, de 17 a 21 de novembro.

2 A mais famosa banda de Baile da Bahia, a Mach Five, vai comemorar 50 anos reunindo alguns de seus principais ex-vocalistas. Vai ser no sábado, às 20h, na AABB da cidade de Valença. Confirmaram presença Jorge Taime, Durval Caldas, Estevão, Clóvis, Zé Tenaz, Otacílio e Ivan, que formarão uma espécie de base no palco, para receber outros convidados que também passaram pela banda.

3 Com um público cada vez mais fiel na Bahia, o cantor Unha Pintada vai marcar presença, no dia 31 de dezembro, no Réveillon das Águas Quentes. O evento será realizado em Caldas do Jorro, cidade famosa pelas águas termais. A estância fica dentro do município de Tucano, distante 250 km de Salvador.