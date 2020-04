Está confirmado: Roberto Carlos fará uma live no próximo fim de semana. Os detalhes sobre horário e por qual rede social a apresentação acontecerá serão definidos nas próximas horas. “Atendendo a milhões de pedidos, Roberto fará a live no domingo, 19, dia do aniversário dele. Estamos acertando os últimos detalhes”, disse o empresário do artista, Dody Sirena, em entrevista ao site Glamurama.

(Foto: Divulgação)