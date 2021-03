Roberto Carlos recebe 1ª dose de imunizante contra o coronavírus: “Vacina sim”

Nesta segunda-feira, o rei Roberto Carlos recebeu sua primeira dose da vacina contra o coronavírus. O cantor de 79 anos foi vacinado no Rio de Janeiro, onde mora. De boné, óculos, máscara e luvas, Roberto foi vacinado dentro do carro.

No vídeo, o rei agradece às funcionárias da prefeitura do Rio pela vacina e diz que todos devem se vacinar. Em seu perfil no instagram, o Rei comemorou o momento e ressaltou a importância da vacina.

“Todo mundo tem que vacinar, deve vacinar, é importante. VACINA SIM!”



Tremendão Erasmo Carlos também se vacinou nesta segunda-feira (Foto: Reprodução)

Parceiro de vida e de idade de Roberto, o Tremendão Erasmo Carlos também se vacinou nesta segunda. Assim como o amigo, Erasmo reforçou a importância da vacinação. Erasmo afirmou que o povo quer vacina.“Assim como eu, o povo quer vacina... quanto mais rápido melhor... não doeu!!!” escreveu o Tremendão em sua conta no instagram.