Robson Conceição sobre o desafio de Abner Teixeira: 'Ele tem uma luta muito difícil pela frente'

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, o pugilista baiano Robson Conceição está na torcida pelo boxe brasileiro em Tóquio. Ao mesmo tempo em que acompanha pela televisão as lutas disputadas no Japão, ele se prepara para o maior duelo da carreira profissional.

No dia 10 de setembro, Robson vai desafiar o mexicano Oscar Valdez, em Tucson, nos Estados Unidos, pelo título mundial dos superpenas do Conselho Mundial de Boxe. Este episódio traz uma entrevista com o lutador sobre a preparação para a disputa do cinturão e a nova geração da modalidade que está disputando a Olimpíada.

Você pode ouvir no player abaixo ou fazer o download:

Também é possível escolher o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

QUE PODCAST É ESSE? Bate-Pronto é uma produção semanal do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos para debater algum conteúdo esportivo que tenha relação com a Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.