Rock baiano é revitalizado em versões com artistas contemporâneos

Eduardo Lubisco era um frequentador assíduo da cena do rock baiano nos anos 90. "Tinha bandas de características muito distintas e aquela cena foi muito profícua. Tinha muito lugar pra show: Circo Picolino, Clube da Cruz Vermelha, Casablanca... Show da Úteros [Úteros em Fúria, uma das bandas mais importantes da época] eras grandes festas, as pessoas cantavam junto... O que era aquilo?! Era brutal!" diverte-se Lubisco, que hoje vive em Madri e é professor de inglês lá.

Três décadas depois daqueles loucos anos 90, Lubisco resolveu revisitar aquela época e criou o projeto BA 090, uma série de regravações de músicas que marcaram aquela época e que foram gravadas originalmente por algumas daquelas bandas, incluindo aí, claro, a Úteros, que integra o que ele chama de sua "tríade sagrada", junto com Cascadura e Dead Billies. A Brincando de Deus também está entre aquelas com que Lubisco tem ligação afetiva.

A primeira série de regravações já está disponível no YouTube, no canal que leva o nome do projeto. Nesta primeira leva, são cinco músicas: Nicarágua (Cascadura); Reaja (Inkoma); Circo (Penélope); Inside The Beer Bottle (Úteros em Fúria) e Colemerma (Lisergia).

Irmão Carlos, Janah Ferreira, TaT e Lorenight são alguns dos artistas contemporâneos que participam das novas versões. Alguns músicos e vocalistas das antigas bandas também foram convocados e dão as caras, como Mário Jorge, baterista da Penélope; Fábio Cascadura, fundador da Cascadura e Constança Scofield, que era colega de Mário Jorge.

O BA 090 nasceu de um sonho pessoal de Lubisco, que tem hoje a música como hobby. Na regravação de Nicarágua é ele que toca o violão. "Vivi a década de 90 assistindo esses caras. Nos anos 2000, fiquei amigo de Ronei Jorge [que foi da Saci Tric e da Mutter Marie]. Depois, conheci várias pessoas da cena que eram aqueles a quem eu assistia nos palcos. Fiz o projeto e tenho uma relação de amizade ou afeto com essas pessoas", revela Lubisco.

Mas o criador do projeto queria mais que uma mera reunião de bandas. "Queria um tributo, uma celebração e registro. Era importante, além de ter pessoas das bandas, ter gente de diversas gerações pra fazer essa celebração", diz Lubisco. Era ele que fazia o contato inicila com um integrante da banda dos anos 90 e dava a sugestão inicial da música que seria regravada. Fazia a ponte entre os músicos e o vocalista e, a partir dali, deixava tudo a cargo dos artistas, sem interferir na criação deles. "Eu só dava a liga, promovia os contatos e fazia a coisa andar, porque todo mundo fazia na 'brodagem'. E todos têm os 'contrangimentos' da vida adulta pra dar conta", brinca.

Irmão Carlos, que foi colega de escola de Lubisco e o conhece há quase 30 anos, diz que acha a ideia do BA 090 muito boa, porque resgata esse "espírito de banda", já que muita coisa hoje é gravada de forma eletrônica, com o suporte do computador. "Isso é importante, porque facilita a produção de música na periferia. Mas gosto muito de bandas e meu forte como produtor é banda mesmo", diz Irmão Carlos.

O músico se lembra de quando frequentava os shows da Lisergia e via Afobá no vocal da banda. "Era um cantor que parecia comigo, era um preto cantando ali. Então, tinha a questão da representatividade. Na Dois Sapos e Meio [outra banda da época], tinha Léo Preto. Então, tinha uma diversidade já nos anos 90", defende.

A escolha da canção Colemerma foi escolhida porque, segundo Carlos, tem "tudo a ver" com o momento atual: "A letra fala do movimento neofascista do Sul do país, de estados que queriam se separar do Nordeste. Dei uma atualizada na letra, pra trazer para o momento atual". A gravação, no estúdio de Irmão Carlos, foi, para ele, uma saborosa viagem nostálgica: "Foi uma manhã de Disneylândia ver Duda Machado [baterista da Lisergia] tocando essa bateria, ver ele tocando em meu estúdio. No primeiro take, ele acertou", comemora. Na gravação, estão também Duda Brandão (guitarras), Maül Beisl (baixo) e Dani Mota (percussão).





Veja abaixo versões originais das músicas, gravadas pelas bandas dos anos 90

Nicarágua

Reaja

Lisergia