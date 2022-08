Roda de conversa em Salvador discute invisibilidade de pessoas em situação de rua

O filme "Ninguém", que trata da rotina de pessoas reais que vivem nas ruas de Salvador, terá uma exibição especial no dia 24 de agosto na SaladeArte Cinema do Museu. O longa é um compilado da série documental de mesmo nome, exibida em cinco episódios de 26 minutos pela TV Educativa no ano passado.

Diretor do filme, Bruno Masi trabalhou por mais de dois anos no roteiro e finalização do documentário, que agora tem duração de 128 minutos. A narrativa traz as histórias das pessoas que vivem em abandono da família e também do Estado, muitas vezes se envolevndo no mundo do vício de drogas.

“Buscamos retratar o lado humano dessas pessoas, a fragilidade delas. Tiramos o foco da marginalização e abordamos questões como saúde e a possibilidade concreta de reconstrução”, destaca Bruno Masi, que além da direção e roteiro também filmou todo o documentário.

“Ninguéns” contou com assessoria científica do psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Antônio Nery Filho, que durante muitos anos coordenou o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD/UFBA).

Depois da exibição do filme, Nery vai participar de um bate-papo sobre o tema, junto com as psicólogas Patrícia Von Flach e Renata Berenstein e de Bruno Masi e Thais Laila, produtora e também roteirista do filme.

“O documentário mostra a necessidade de tornar essas pessoas visíveis. São sujeitos de Direito, que precisam ser reconhecidos e o poder público no Brasil não dá atenção a essas pessoas. Não há casas de acolhimento e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) não funcionam como deveriam. Essas pessoas precisam ser vistas. É preciso criar dispositivos e alternativas para cuidar delas”, avalia Antônio Nery.

“Ninguéns” reforça, além da necessidade de tornar visíveis esses cidadãos, a importância da efetiva implementação da política de Redução de Danos, para diminuir os riscos associados ao abuso de substâncias psicoativas e para cuidar dessa população extremamente vulnerável pela ótica da saúde e da assistência social, através de cuidados e afeto.

Serviço:

O que: Mostra “Ninguéns”

Onde: Saladearte Cinema do Museu

Avenida Sete de Setembro 2195 - Corredor da Vitória - Museu Geológico

Quando: 24 de agosto (quarta-feira)

18 horas – Apresentação do filme

20h15 – Bate-papo com a participação de Antônio Nery Filho