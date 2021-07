Rodallega comemora chance no Brasil e projeta parceria com Gilberto

Reforço do Bahia para o ataque, o colombiano Hugo Rodallega já está em Salvador. Na tarde desta quinta-feira (15), o atacante de 35 anos esteve na Cidade Tricolor. Ele conheceu o centro de treinamentos do clube e foi apresentado oficialmente. O jogador se mostrou animado por defender o Esquadrão e poder atuar no futebol brasileiro.

“Eu chego com uma expectativa muito grande, muita vontade de ajudar o Bahia. É uma oportunidade muito importante para mim, para minha, carreira, para minha família. A oportunidade de jogar na melhor liga da América do Sul, que é o Brasil. O Brasileirão é muito importante, agora estou fazendo parte do Bahia e vou trabalhar para fazer o melhor possível”, disse ele.

Contratado para fazer sombra ao atacante Gilberto, Rodallega avisou que além de referência para o ataque, pode atuar em outras posições, o que não inviabilizaria se escalado ao lado do camisa 9. O colombiano, inclusive, projeta uma parceria com Giba.



“Tenho a qualidade de jogar em qualquer posição do ataque. Posso jogar com um companheiro, com dois atacantes, atrás do camisa 9, como um 10, e como um extremo na esquerda. Tenho algumas qualidades que posso usar aqui. Mas isso vai depender do treinador”, explicou o jogador.

“Gilberto e eu podemos nos complementar e ajudar a equipe, tentar marcar gols e ganhar pontos importantes para subir na tabela de classificação”, completou.

Formado nas divisões de base do modesto Quíndio, da Colômbia, Hugo Rodallega defendeu poucos clubes no seu país. Depois de atuar pelo Deportivo Cali, em 2005, ele iniciou a carreira internacional, passando por México, Inglaterra e Turquia. Foi na Europa onde ele atuou em boa parte do tempo.

Na Premier League, o atacante passou por Wigan e Fulham, antes de seguir para o futebol turco. De volta ao continente Sul-Americano quase 16 anos depois, ele diz que recebeu outras propostas, mas optou pelo Bahia por se sentir um pouco mais perto de casa.

“Tinha outras propostas da Grécia e Turquia. Escolhi o Bahia porque é interessante para mim. Já falei antes, é a melhor liga da América do Sul, um projeto movo, uma cultura nova para mim e minha família. Queríamos estar um pouco mais perto de casa para sentir o sabor latino e Sul-Americano”, disse.

Apesar das expectativas, Hugo Rodallega vai ter que esperar um pouco antes de ficar disponível para estrear pelo tricolor. Como a janela de transferências internacional para a entrada de atletas ainda está fechada, ele só poderá disputar jogos oficiais a partir de 1º de agosto. Até lá, o colombiano sabe bem o que vai fazer.

“A idade não dificulta nada. Tenho 15 dias agora para preparar o meu corpo e é o suficiente para a partir de primeiro de agosto jogar com a equipe”, finalizou.