Rodallega é regularizado e pode estrear pelo Bahia contra Cuiabá

Depois de alguns dias de espera, o atacante Hugo Rodallega vai poder estrear com a camisa do Bahia. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta-feira (6), e está liberado para encarar o Cuiabá, adversário do tricolor neste sábado (7), às 21h, na Arena Pantanal.

Rodallega viajou com a delegação tricolor para Cuiabá e está à disposição do técnico Dado Cavalcanti. O jogador de 36 anos foi um dos últimos anunciados pelo Bahia e vinha treinando no CT Evaristo de Macedo há praticamente duas semanas.

Como estava no futebol da Turquia, Hugo Rodallega precisou esperar a abertura da janela de transferências internacionais, o que só aconteceu no último domingo (1º). No período, ele aproveitou para se ambientar ao novo clube e aprimorar a forma física.

Assim como aconteceu com Lucas Mugni, existia a expectativa de que o atacante ficasse à disposição para o confronto com o Atlético-MG, na última quarta-feira (4), pela Copa do Brasil. Mas um atraso na documentação impediu a inscrição do jogador.

Diante do Cuiabá, o Bahia vai tentar encerrar a sequência de quatro derrotas seguidas pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor soma 17 pontos e é o atual 10º colocado. O Cuiabá está na 15ª colocação, com 16 pontos.