Rodallega marca golaço e impede derrota do Bahia para o CSA na Fonte Nova

O resultado não foi o esperado para quem mirava a liderança do grupo B da Copa do Nordeste, mas o empate por 1x1 com o CSA, na noite desta quarta-feira (16), na Fonte Nova, acabou tendo um tom de alívio para o Bahia.

Em um duelo em que o Esquadrão voltou a desperdiçar boas chances no ataque, o time viu Lucas Barcelos abrir o placar para os alagoanos aos 11 minutos do primeiro tempo e chegou a ser vaiado pela torcida, mas conseguiu a igualdade em um golaço de Rodallega mesmo jogando o segundo tempo quase todo com um jogador a menos, devido à expulsão do zagueiro Luiz Otávio.

O empate impediu o tricolor de assumir a liderança e deixa a equipe na terceira colocação, com sete pontos, dois a menos do que o Ceará, que lidera a chave, e um a menos do que o Náutico. O próximo compromisso do Bahia, que ainda tem um jogo a menos do que os times à frente, será sábado (19), quando visita o Fortaleza, às 17h45, no estádio do Castelão.

SURPREENDIDO

Diferente do que vinha fazendo, Guto Ferreira deixou o rodízio de lado e colocou em campo praticamente o mesmo time que goleou o Globo na rodada anterior do Nordestão. A única mudança foi a entrada do lateral Matheus Bahia, que retornou de suspensão, no lugar de Luiz Henrique.

Diante de um adversário que está na mesma divisão que a sua, o Bahia começou o jogo apostando na velocidade pelos lados do campo para tentar pressionar o CSA. Mas o que parecia ser um bom início se transformou em frustração.

Depois de suportar bem a pressão, o CSA usou da bola parada para ficar em vantagem na Fonte Nova. Na cobrança de escanteio curto, Ernandes fez ótimo cruzamento e Lucas Barcelos subiu entre dois jogadores do Bahia e abriu o placar aos 11 minutos.

Apesar da desvantagem, o time baiano seguiu melhor na partida e criou chances para empatar ainda no primeiro tempo. A resposta quase veio em um golaço de Marco Antônio. O chute de fora da área chegou a passar pelo goleiro Marcelo Carné e caprichosamente bateu no travessão.

Com mais posse de bola, o Esquadrão era também mais presente no campo de ataque. Dentro da área, Patrick driblou o marcador e soltou uma bomba de canhota, mas o goleiro fez a defesa.

Já nos minutos finais o Bahia teve outra chance quando Marco Antônio achou Daniel na grande área, mas o meia chutou fraco e facilitou a defesa de Marcelo Carné. Sem sucesso no ataque, o time saiu de campo vaiado pela torcida.

RODALLEGA SALVA

O Bahia voltou do intervalo sem mudanças, mas não demorou muito e Guto Ferreira foi obrigado a modificar a equipe. Com apenas três minutos, o zagueiro Luiz Otávio fez falta em Rodrigo Rodrigues na entrada da área. Como era o último homem, ele recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso. O treinador então tirou Daniel e colocou Henrique para recompor a zaga.

Com um jogador a menos, o Bahia passou a ser pressionado. Danilo Fernandes fez grande defesa na falta cobrada por Lucas Barcelos. O CSA reclamou de pênalti em lance em que a bola bateu na mão de Henrique, mas a arbitragem mandou seguir.

Quando o Bahia conseguiu chegar na frente, Marcelo Carné apareceu bem e impediu o empate no chute de Raí. Desesperado pelo empate, Guto Ferreira partiu para o tudo ou nada e colocou Rezende, Luiz Henrique, Ronaldo e André nas vagas de Willian Maranhão, Matheus Bahia, Marco Antônio e Douglas Borel, respectivamente.

Mas que apareceu para decidir para o tricolor foi o colombiano Rodallega. Aos 29 minutos o atacante recebeu de Ronaldo na entrada da área, deixou o marcador na saudade e mandou um chute forte sem chances para o goleiro Marcelo Carné. Um golaço para deixar tudo igual na Fonte Nova. Foi o quarto gol de Rodallega no Nordestão. Ele é o artilheiro do torneio.

O gol animou os tricolores nas arquibancadas, que passaram a cantar o hino do clube. Em campo, o Esquadrão tentava aproveitar o bom momento para pressionar pela virada. Rezende tentou de fora da área, mas o goleiro fez a defesa.

Nos últimos minutos o duelo ficou aberto, com as duas equipes se lançando ao ataque. O árbitro chegou a dar cinco minutos de acréscimos, mas tanto Bahia quanto CSA não conseguiram mais mudar o placar e o duelo terminou mesmo empatado em 1x1.



FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 CSA - 5ª rodada da Copa do Nordeste

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel (André), Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia (Luiz Henrique); Willian Maranhão (Rezende), Patrick e Daniel(Henrique); Raí, Rodallega e Marco Antônio (Ronaldo). Técnico: Guto Ferreira.

CSA: Marcelo Carné, Lucas Marques, Wellington, Werley e Ernandes; Luiz Henrique (Yan Rolim), Gabriel (Giva) e Marco Túlio (Geovane); Felipe Augusto, Lucas Barcelos (Osvaldo) e Rodrigo Rodrigues (Dalberto). Técnico: Mozart.

Estádio: Fonte Nova

Gols: Lucas Barcelos, aos 11 minutos do 1º tempo, Rodallega, aos 29 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Werley (CSA)

Cartão vermelho: Luiz Otávio (Bahia)

Público: 1.349 torcedores

Renda: R$ 9.331,00

Arbitragem: Adriano Barros Carneiro, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa (Trio do Ceará)