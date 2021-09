Rodallega marca golaço, mas Bahia só empata com Bragantino na volta à Fonte Nova

Na reabertura da Fonte Nova, o torcedor do Bahia foi presenteado com uma pintura assinada por Rodallega, mas não pôde comemorar após o apito final. O tricolor até saiu na frente, mas cedeu o empate ao Bragantino pouco tempo depois. O confronto válido pela 21ª rodada do Brasileirão terminou empatado em 1x1 na noite deste sábado (18). Ytalo marcou o gol da equipe paulista.

Com o resultado, o Bahia subiu uma posição na tabela. O tricolor agora soma 23 pontos e está na 14ª colocação. Apesar disso, segue próximo da zona de rebaixamento. Primeiro time dentro do Z4, o América-MG tem 21 pontos e dois jogos a menos. Neste domingo (19), às 18h15, a equipe mineira visita o Corinthians.

No entanto, como o Juventude perdeu para o Athletico-PR, o Esquadrão já não corre risco de entrar no grupo de degola nesta rodada. O empate manteve o Bragantino na 5ª posição, 33 pontos

O jogo

A etapa inicial do Bahia foi de pouca criação e muitos erros de passes. No primeiro minuto de jogo, Oscar Ruíz até tabelou bem com Rodallega e entrou na área, mas não conseguiu finalizar. Enquanto o tricolor mostrou dificuldade para fazer a ligação entre meio-campo e ataque, o Bragantino se movimentou melhor. O time visitante teve a chance de abrir o placar logo aos oito minutos, quanto Cuello chutou colocado e viu Mateus Claus evitar que a bola encontrasse a rede. O goleiro espalmou e desviou para o travessão.

Mateus Claus voltou a salvar o tricolor quando Jadsom recebeu de Aderlan dentro da área e soltou o pé. Já o chute de fora da área de Vitinho saiu alto demais. O Bahia só reagiu nos últimos minutos antes do intervalo. Primeiro, Nino Paraíba cruzou, Rodallega tocou e Mugni tentou finalizar, mas foi travado pela defesa do Bragantino. Depois, Juninho Capixaba avançou pela esquerda e cruzou, Oscar Ruíz finalizou rasteiro, mas Cleiton defendeu.

Os gols estavam reservados para o segundo tempo. Antes, as duas equipes fizeram tentativas sem sucesso. Oscar Ruíz cabeceou e Cleiton fez boa defesa. Ytalo, de fora da área, mandou para fora. Depois, Rodallega viu o goleiro do Bragantino adiantado e arriscou o chute do meio-campo.

O golaço que ele queria saiu de outra forma no lance seguinte. Aos 16 minutos, Nino Paraíba cruzou na área e o atacante colombiano acertou um voleio belíssimo: 1x0. Foi o 5º gol dele no Brasileirão.

A comemoração tricolor não durou muito tempo. Aos 24, o Bragantino chegou ao empate. Eric Ramires cruzou para Cuello e ele tocou para Yatalo. Lucas Fonseca tentou fazer o corte e falhou. O artilheiro dominou, estufou a rede e deu números finais ao jogo: 1x1.

O Bragantino até teve chance de virar, mas Mateus Claus apareceu bem outra vez pra garantir o empate. Helinho chutou da meia lua, a bola desviou em Lucas Fonseca e foi na direção do gol, mas o goleiro tricolor conseguiu espalmar.

Próximo jogo

O Bahia terá uma semana inteira para se preparar para o próximo jogo, que só acontece no dia 26, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1x1 Bragantino - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Mateus Claus, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo (Edson), Lucas Mugni e Daniel (Gilberto); Óscar Ruíz (Maycon Douglas), Isnaldo (Luizão) e Rodallega (Rodriguinho). Técnico: Diego Dabove.

Bragantino: Cleiton, Aderlan (Weverton), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva (Weverson), Eric Ramires e Vitinho (Gabriel Novaes); Helinho, Ytalo (Hurtado) e Cuello (Emiliano Martínez). Técnico: Maurício Barbieri.

Estádio: Fonte Nova

Gols: Rodallega, aos 16 minutos, e Ytalo, aos 24, do 2º tempo

Cartões amarelos: Aderlan, Jadsom Silva, Rodallega, Cleiton e Gabriel Novaes

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires.