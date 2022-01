Rodallega testa positivo para covid-19 e adia retorno ao Bahia

O Bahia vai ter que esperar um pouco mais para contar com o atacante Hugo Rodallega durante a pré-temporada. Liberado pela diretoria tricolor para resolver problemas particulares, o jogador era aguardado no CT Evaristo de Macedo nesta segunda-feira (10), mas ele testou positivo para a covid-19 e não conseguiu embarcar da Colômbia para o Brasil.

De acordo com o Bahia, Rodallega testou positivo quando tentava voltar da Colômbia, onde passou as férias. Por conta do resultado do exame, ele não pôde embarcar. Ainda segundo o tricolor, o atacante está sem sintomas e nesta segunda-feira vai fazer uma contraprova.

O elenco do Bahia se reapresentou na última terça-feira (4) e iniciou a preparação para as competições de 2022. No entanto, Rodallega e Luiz Otávio foram liberados pelo clube nos primeiros dias de treinos. O zagueiro retornou na sexta-feira (7).

O aumento nos casos da covid-19 fez o Bahia se precaver. O Esquadrão cancelou as entrevistas presenciais que estavam programadas para acontecer na Cidade Tricolor. A orientação foi feita pelo departamento médico para evitar aglomerações. As entrevistas serão realizadas por meio virtual.

A estreia do Bahia na temporada 2022 será no próximo sábado (15), contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. Nessa partida, o tricolor será representado pelo time de transição. A equipe principal entra em ação a partir do dia 22, contra o Sampaio Corrêa, na Copa do Nordeste.