Rodízio de atletas expõe deficiências do elenco do Bahia

O início de temporada do Bahia está aquém do que os tricolores desejam. Diante do Atlético de Alagoinhas, no sábado, repetiu mais uma atuação inconsistente e perdeu de virada por 2x1, no Carneirão, pela Copa do Nordeste.



Entre time de transição e principal, o tricolor já disputou seis jogos em 2022 e somou apenas duas vitórias. Registrou ainda três empates e uma derrota, um aproveitamento de 50%. Para além dos resultados, um outro ponto tem chamado a atenção de forma negativa: a fragilidade do elenco neste início de temporada.



Com o fim da equipe sub-23, o Bahia passou a contar com um único grupo para as disputas da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. Para evitar o desgaste no início do ano, Guto Ferreira decidiu por um esquema de rodízio entre os jogadores. Mas cada vez que o treinador muda o time, expõe as carências que o Esquadrão possui.



Contra o Atlético de Alagoinhas, por exemplo, Guto promoveu sete mudanças em relação à escalação que empatou o clássico Ba-Vi por 1x1. Além das escolhas técnicas, teve problemas de lesão e casos de covid-19. Sem um camisa 10 de ofício, o atacante Raí precisou ser improvisado na função.



A ausência de um meia, aliás, é um dos grandes problemas do Bahia. O próprio Guto Ferreira não esconde que o clube está no mercado em busca de pelo menos um. "Quanto à questão do meia de criação, é visível que o Bahia não tem ainda e está à procura", disse o treinador.



Quem sai do banco de reservas também não tem conseguido manter o nível de desempenho dos titulares. Sem Luiz Otávio, a zaga formada por Gustavo Henrique e Ignácio bateu cabeça diante do Atlético.



Fora de ritmo, o volante Willian Maranhão e o lateral Matheus Bahia também deixaram a desejar. Matheus, inclusive, foi expulso após chegar atrasado em um carrinho. Na frente, só o colombiano Rodallega tem conseguido manter a regularidade entre os atacantes.

Cobertor curto

Guto Ferreira utilizou 20 jogadores nos quatro jogos em que o Bahia utilizou o time principal. Apesar de contar com um plantel numeroso, muitos estão fora dos planos. Nomes como Oscar Ruiz, Lucas Araújo e Luizão sequer aparecem entre os relacionados.



Durante os treinos, Guto tem observado atletas das categorias de base. O volante Miquéias é presença constante no banco e foi titular no Carneirão. Também em Alagoinhas, o lateral direito André e o atacante William, ambos do time sub-20, foram as novidades entre os reservas. Mesmo assim, o treinador cobra a diretoria por reforços.



“Quantas peças faltam a direção sabe, isso eu tenho conversado com ela diariamente a respeito”, limitou-se a dizer ao ser questionado sobre a quantidade necessária de contratações.



Nesta quarta-feira (9), o Esquadrão volta a campo. Recebe o Barcelona de Ilhéus, às 19h15, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano. Guto Ferreira garante que vai manter o rodízio entre os jogadores.