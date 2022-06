Rodoviária de Salvador registra mais de 170 mil embarques no feriadão do São João

Entre os dias 18 e 24 de junho, durante a operação especial realizada no terminal Rodoviário de Salvador, foram registrados 170.093 embarques durante os festejos juninos. A movimentação de saída da cidade foi 10,82% maior neste feriadão, em comparação ao número registrado em 2019, último ano com festejos juninos antes da pandemia.

O dia com registro de maior movimento foi a última quarta-feira (22), quando mais de 50 mil pessoas embarcaram no terminal em único dia, seguido da quinta-feira (23), com o registro de mais de 35 mil passageiros embarcados. Para atender a demanda das pessoas que deixaram a capital, a Agerba disponibilizou 580 horários extras no período.

A operação de retorno acontece de forma descentralizada, uma vez que muitos passageiros deixam para voltar a Salvador ao longo da semana ou após os festejos de São Pedro. Mas somente no domingo (25) e na segunda-feira (26), estima-se que aproximadamente 90 mil pessoas utilizem o terminal para retornar a capital do estado.