Rodoviária e ferry terão operações especiais para o São João 

Com o retorno das festas de São João na Bahia, aumenta também a procura por passagens para curtir o forró no interior ou descansando. Com a alta demanda, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou uma operação especial para o Ferry-Boat e a rodoviária durante os festejos.

Tanto as embarcações quanto os ônibus intermunicipais contarão com horários extras. No Terminal Rodoviário de Salvador, que espera atender mais de 170 mil pessoas, a operação acontece entre os dias 18 e 24 de junho. Ao todo, serão cerca de mil horários extras, além dos 540 horários regulares operados diariamente.

Essa é a primeira vez que a rodoviária funcionará no São João desde o começo da pandemia. Nos anos de 2020 e 2021, as viagens no local foram 100% suspensas no período junino, conforme determinaram decretos governamentais.

Para funcionar com segurança neste ano, alguns protocolos preventivos deverão ser cumpridos. O passageiro que quiser viajar de ônibus, por exemplo, terá que apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19. Além disso, a recomendação é que quem for utilizar o transporte esteja de máscara durante as viagens.

As cidades mais procuradas para quem busca um bom ‘arrastapé’ até o momento são: Cachoeira, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Muritiba, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, São Felipe e São Felix. Além de cidades como Senhor do Bonfim, Itaberaba, Bom Jesus da Lapa, Eunápolis, Alagoinhas, Ibicuí, Jequié, Riachão do Jacuípe, Irecê, Barra e São Desidério.

De acordo com a Agerba, neste ano a busca por passagens para o feriado de Corpus Christi foi baixa, por isso, a rodoviária irá operar com sua capacidade regular neste feriadão, mas entre os dias 15 e 17 de junho. Em caso de aumento de demanda, horários extras serão ofertados.



Ferry

Já no sistema ferry-boat, haverá operação especial nos dois feriados, com início na quarta-feira (15) e duração até o dia 28 de junho, para facilitar o retorno das pessoas após os festejos juninos.

Ao todo, sete embarcações estarão à disposição neste período e viagens extras serão programadas, nos momentos de maior demanda. Serão cerca de 480 vagas extras no sistema de hora marcada, em horários alternativos. Durante os dois feriados, nos momentos de maior fluxo de veículos e pedestres, e com um maior número de embarcação à disposição, as saídas estão previstas para ocorrer a cada 30 minutos.

A operação do Sistema Ferry-boat contará com apoio e parceria de órgãos de Salvador e Itaparica, como a Transalvador, Corpo de Bombeiros (Salvar), Policia Militar (16ª CIPM e 5ª CIPM), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (5ª CIPM), Secretaria Municipal de Transporte de Itaparica e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O funcionamento oficial do sistema, com horários regulares, é de hora e hora: das 5h às 23h30 de segunda a sábado, e das 6h às 23h30 aos domingos e feriados.