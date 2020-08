Rodoviária reabre; veja regras e cidades com linhas funcionando

O terminal rodoviário de Salvador voltou a funcionar nesta segunda-feira (10), depois de quase cinco meses - estava fechado desde 20 de março por conta da pandemia. Neste primeiro momento, o transporte intermunicipal estará liberado apenas na capital, região metropolitana, 47 cidades do interior que estão num raio de 100km de Salvador (veja lista abaixo) e outros estados.

Apenas linhas de ônibus que tenham como destino inicial e final essas cidades poderão operar. Os veículos funcionarão com 50% da capacidade e os passageiros precisarão usar máscara durante todo o trajeto.

Dentro dos terminais o protocolo será similar ao adotado em aeroportos, com demarcações no chão para evitar aglomerações e filas. Os funcionários trabalharão com equipamentos de segurança como máscaras e luvas, para evitar o contato da pele com passageiros e bagagens.

O funcionamento dos guichês deverá cumprir os protocolos impostos pelos órgãos de saúde e fazer cumprir medidas de distanciamento entre passageiros e funcionários. As medidas serão adotadas em todo o plano de retomada dos serviços em transportes, e foram definidas a partir de critérios técnicos.

O secretário de Infraestrutura (Seinfra), Marcus Cavalcanti, espera que, inicialmente, o movimento seja de 30% do que era observado antes. Ele também explicou que não tem previsão de quando o transporte será liberado para mais cidades, com essa medida podendo ocorrer apenas quando a taxa de ocupação for abaixo de 70%.

Lanchas e ferry

No sistema hidroviário continua valendo a ocupação máxima em 50%. A novidade será o cumprimento do quadro de horário regular, incluindo sábados, domingos e feriados. Lanchinhas voltam a funcionar a partir das 5h00 até as 20h, e os ferries com saídas de hora em hora, de 5h às 23h30. A operação de Catamarãs para Cairu (Morro de São Paulo) poderá ser retomada, cumprindo o quadro de horário regular e também com restrição de embarque de 50% da capacidade das embarcações

Veja lista de cidades liberadas

ALAGOINHAS

AMÉLIA RODRIGUES

ANTONIO CARDOSO

ARAÇAS

ARAMARI

ARATUÍPE

CACHOEIRA

CATU

CAIRU

CONCEIÇÃO DA FEIRA

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

CONCEIÇÃO DO JACUIPE

CORAÇÃO DE MARIA

CRUZ DAS ALMAS

DOM MACEDO COSTA

DIAS D’ÁVILA

FEIRA DE SANTANA

GOVERNADOR MANGABEIRA

IPECAETÁ

IRARÁ

ITANAGRA

ITAPARICA

JAGUARIPE

MARAGOGIPE

MUNIZ FERREIRA

MURITIBA

NAZARÉ

PEDRÃO

SALINAS DA MARGARIDA

SANTO AMARO

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SANTO ESTEVÃO

SÃO FELIPE

SÃO FELIX

SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

SAUBARA

TEODORO SAMPAIO

CAMAÇARI

CANDEIAS

LAURO DE FREITAS

MADRE DE DEUS

MATA DE SÃO JOÃO

POJUCA

SALVADOR

SÃO FRANCISCO DO CONDE

SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

VERA CRUZ

*Com orientação da Chefe de Reportagem Perla Ribeiro