Rodoviários de Feira fazem nova paralisação por causa de salários atrasados

(Foto: Ed Santos/Acorda Cidade)

A situação do transporte público em Feira de Santana continua a preocupar. Nesta terça-feira (26), os rodoviários fazem nova paralisação das atividades e, com isso, os ônibus não saíram das garagens das empresas Rosa e São João. Ontem, houve uma nova rodada de negociação entre patrões e empregados, mas sem sucesso. Os rodoviários não aceitaram a proposta de parcelamento do pagamento atrasado.

A ideia das empresas era de pagar uma parte hoje e outra na sexta-feira (29). A quinzena é paga todo dia 20. "Perderam tempo indo para a Justiça para que aplicasse a multa no sindicato e em vez disso, não conversaram com a gente que é funcionário. Estamos passando dificuldades. Estamos com a quinzena atrasada e o ticket alimentação está sendo dividido para três vezes. A gente trabalhou e só quer o nosso salário. Não aceitamos o parcelamento", disse o motorista Joué Santos, do grupo São João, ao Acorda Cidade.

Els contam que já tinham dado um voto de confiança esperando o pagamento ontem, o que não ocorreu. A cobradora Leandra Alves, da empresa Rosa, disse que os ônibus só voltam a rodar após a questão ser resolvida. “O pagamento da quinzena está atrasado. O nosso ticket alimentação é parcelado em três vezes, nossas férias estão suspensas e a empresa alega que não tem recursos. Os ligeirinhos estão aí na cidade, tomando os nossos passageiros”, diz.

A prefeitura da cidade diz que está acompnhando a situação e montou uma operação com vans e micro-ônibus do transporte alternativo para cobrir os principais bairros da cidade. "Todas as medidas tomadas até o momento pelo poder público visam garantir o deslocamento do trabalhador pela cidade".

Leia nota da prefeitura de Feira na íntegra:



Desde o início da manhã de hoje, 26, que vans e micro-ônibus do Sistema de Transporte Público Alternativo e Complementar (STPAC) foram acionados pela Prefeitura de Feira para atender a população após ser surpreendido por mais uma paralisação da categoria dos rodoviários.

O Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), imediatamente montou operação excepcional para cobrir os bairros Feira IX, Feira X, Viveiros, Conceição, Gabriela, Panorama, Feira VII, Jomafa, Aviário, Feira VI, Novo Horizonte, Asa Branca, Jardim Cruzeiro, Santo Antônio dos Prazeres, Campo do Gado Novo, Mangabeira, Candeal, João Paulo e o Feira V.

Uma decisão liminar da 2ª Vara das Fazenda Pública estabeleceu, no último dia 22, por solicitação da Procuradoria Geral do Município, multa de R$ 50 mil ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (SNTRAFS) caso voltasse a bloquear as garagens das empresas Rosa e São João.

