Rodoviários festejam dia de São Cristóvão com procissão, missas e feijoada

Chegou a tão esperada data. Nesta segunda-feira (25) foi celebrado o dia de São Cristóvão, que é padroeiro dos motoristas e viajantes. Muitos devotos que atuam na categoria fizeram parte da celebração em homenagem ao santo, que contou com orações, carreata, café da manhã e até feijoada.

O Sindicato dos Rodoviários, que há dois anos não fazia uma festa em homenagem ao santo, voltou em grande estilo. Os festejos, que este ano contam com o tema “Com São Cristóvão caminhamos juntos a uma Igreja Sinodal: Comunhão, Participação e Missão”, começaram às 7h, com a Santa Missa realizada na Igreja Matriz de São Cristóvão, que fica no bairro que leva o nome do santo. A categoria compareceu em peso no local.

Em seguida, os motoristas e outros devotos participaram de uma procissão. O andor com a imagem do Santo saiu da sede do Sindicato dos Rodoviários, rua Castro Neves, Brotas, às 8h, de carro até o Moinho Salvador, e dali em procissão até a Igreja da Conceição da Praia, onde ocorreu outra missa às 9h30. Outros fieis seguiram em carreata.

Às 12h, aconteceu ainda a segunda Celebração Eucarística, com mais orações em proteção aos devotos. Em paralelo, os rodoviários seguiram celebrando com uma procissão, com saída da rótula de Cajazeiras 11, música ao vivo e uma feijoada servida aos presentes.

Os festejos a São Cristóvão, que começaram com um novenário entre 16 e 24 deste mês, contam ainda com uma missa às 18h, realizada na igreja de Nossa Senhora Santana, no bairro de Bom Juá, e terminam às 19h de hoje, com uma Missa Festiva presidida pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto. Do dia 16 ao dia 24, os fieis também demonstraram solidariedade com a arrecadação de alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal.



Além do dia de São Cristóvão, hoje também comemora-se o Dia do Rodoviário. “A categoria traz essa devoção, confia na proteção do padroeiro, mas também aproveita para refletir sobre a situação dos trabalhadores nesse momento em que há uma escalada de violência em nosso país”, afirma o presidente em exercício do Sindicato, Fabio Primo.

São Cristóvão

Venerado em todo o mundo, São Cristóvão é padroeiro dos motoristas e viajantes. Ele usava sua altura e fortaleza para atravessar pessoas de uma margem à outra de um rio caudaloso. Segundo narra a história, certo dia ele carregou um leve menino nos ombros, mas a criança começou a pesar tanto que ele precisou de ajuda de um cajado para atravessar o rio. Quando completou a travessia, ele ouviu do garoto: “Muito mais que o mundo inteiro, tu carregaste o Senhor do Mundo. Sou Jesus, a quem tu serves”.