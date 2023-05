Rodoviários realizam assembleia geral para avaliar declaração de greve em Salvador

O Sindicato Rodoviarios da Bahia realizarão uma assembleia geral com a categoria, nesta quinta-feira (11), para os rumos da campanha salarial 2023 e avaliar declaração de greve por tempo indeterminado. O ato ocorrerá em dois momentos, às 9h e às 15h, na entrada da Estação da Lapa.

Segundo Fábio Primo, presidente em exercício do sindicato, o ato não causará atraso na saída dos coletivos da garagem. No domingo (7), os ônibus não saíram das garagens.

No início da noite da última segunda-feira (8), a direção do Sindicato se reuniu com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, com o objetivo de destravar as negociações da campanha salarial da categoria e cobrar ações que agilizem as vendas dos terrenos da CSN para o pagamento das verbas indenizatórias dos trabalhadores da empresa que adentraram no REDA.

"A gente espera que tanto os patrões como os rodoviários possam se entender, que eles levem em consideração os trabalhadores a crise hoje e o transporte público no Brasil", disse o prefeito antes de se reunir com a categoria.

Reis disse ainda que o sistema vive uma crise. "Não tenha dúvida de que se for qualquer reajuste acima, agrava ainda mais a situação, a gente sabe que hoje a operação é deficitária. Eu espero que eles possam se entender", finalizou.

Na reunião, segundo o sindicato, ficou definido que o prefeito vai desapropriar uma parte da garagem de Pirajá 1, onde fica a reformadora. O prefeito passou para a Secretaria de Educação do município a avaliação do terreno da antiga Rio Vermelho (São Cristóvão1) para ver a possibilidade de desapropriação também dessa garagem.

"Cobramos do prefeito a sua participação na intermediação do impasse na campanha salarial da categoria, e o gestor se comprometeu a voltar sua atenção sobre o assunto e aguardará a reunião de mediação que acontecerá no MTE nos próximos dias", acrescentou o sindicato.