Rodrigão diz que teve celular furtado durante festa da torcida do Vitória no aeroporto

A torcida do Vitória fez uma grande festa para recepcionar os jogadores no aeroporto após a conquista do acesso da Série C para a Série B do Brasileirão, mas nem tudo foi felicidade. O atacante Rodrigão revelou que teve o celular furtado durante os festejos.

Nas redes sociais, Rodrigão postou um vídeo no qual explica a situação e pede para que as pessoas não respondam possíveis contatos.

"Não sou muito de ficar postando vídeo, mas aconteceu uma coisa lamentável comigo ontem no aeroporto. Roubaram meu telefone. Triste por isso ter acontecido ontem naquela muvuca, mas feliz pelo acesso. Então quem tem meu contato, favor não mandar mensagem porque roubaram meu telefone", disse o centroavante.

Também nas redes, o Vitória fez um apelo para que o celular de Rodrigão seja devolvido. "O atacante Rodrigão perdeu o aparelho celular durante a comemoração na chegada da delegação no domingo, e pede a quem encontrou devolvê-lo no clube", disse o clube.

A festa realizada pela torcida no aeroporto aconteceu no domingo (25), um dia depois do empate por 1x1 entre Vitória e Paysandu, em Belém-PA, que confirmou o retorno do Leão à Série B do Brasileirão.