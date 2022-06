Rodrigão é esperança do Vitória para acabar com má fase da camisa 9

Nesta temporada, apenas um centroavante balançou a rede com a camisa do Vitória e ele já não faz mais parte do elenco. Após quase seis meses, Guilherme Queiroz deixou a Toca do Leão esta semana sem render saudades à torcida rubro-negra. Primeira contratação do clube para a temporada, o atacante marcou apenas um gol. Santiago Tréllez e Dinei nem isso conseguiram. Às vésperas de estrear, Rodrigão é a esperança de redenção para a camisa 9.

A rescisão de Guilherme Queiroz chama a atenção para a dificuldade enfrentada pelo clube em firmar um homem de área no time. Nenhum camisa 9 mostrou desempenho suficiente para se tornar o homem-gol do Vitória na temporada. Não à toa, Roberto fez essa função inúmeras vezes, mesmo deixando claro que se sente mais confortável atuando pelos lados do campo.

Vindo do Novorizontino e com experiência na Série C, Guilherme Queiroz, 32 anos, foi o primeiro a vestir a camisa 9 e quem mais teve oportunidades com ela entre os centroavantes do elenco. Ele garantiu o empate em 1x1 com a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, na estreia do Vitória na temporada, mas não voltou a balançar a rede.

Entre estadual, Copa do Brasil e Série C, Guilherme Queiroz defendeu o Leão em 12 jogos, oito deles como titular. Começou o trabalho com o técnico Dado Cavalcanti, não foi sequer relacionado por Geninho e voltou a ter chance com Fabiano Soares. O contrato, rescindido esta semana, tinha vínculo inicial até o final do Brasileiro.

Outros dois centroavantes com muito mais moral com a galera da arquibancada se aproximam dele em número de jogos. Ídolos outrora, Dinei e Santiago Tréllez vestiram a camisa vermelha e preta 10 vezes este ano. Mais velho do elenco, Dinei retornou ao clube na temporada passada, mas teve uma lesão ligamentar no joelho, precisou passar por cirurgia e só voltou a entrar em campo em março deste ano.

Fora dos planos iniciais de Fabiano Soares, Dinei só foi utilizado pelo técnico nas últimas três rodadas da Série C, sempre começando no banco de reservas. Antes, com Dado Cavalcanti e Geninho, ele tinha feito sete partidas, quatro delas como titular. Não conseguiu marcar gols, assim como Tréllez.

Contratado para reforçar o time principalmente na Série C, o colombiano não conseguiu reeditar a boa passagem de 2017, quando marcou 10 gols na Série A do Brasileiro e foi fundamental para que o time escapasse do rebaixamento.

Este ano, o atacante de 32 anos já disputou 10 jogos, cinco deles como titular e ainda não encontrou o caminho da rede. Após não ser relacionado em duas rodadas por opção do técnico Fabiano Soares, Santiago Tréllez ganhou nova chance entre os titulares no empate em 1x1 com o Atlético-CE, no último sábado (11), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas seguiu em branco.

ARTILHARIA

O único tento diante do rival cearense foi anotado por Rafinha. Contratado há um mês, o atacante assumiu a artilharia do time na Série C ao fazer quatro gols em cinco jogos. Danilo Cardoso, Marco Antônio, Gabriel Santiago, Alisson Santos e Guilherme Lazaroni marcaram um cada na competição. Foram nove gols comemorados pelo time em 10 jogos disputados no torneio.

Com 11 pontos e em 13º lugar, o Vitória precisa melhorar seu poder de fogo para se distanciar da zona de rebaixamento e entrar no G8, grupo de times que avançam à próxima fase da Série C para brigar pelo acesso. São cinco pontos de distância para o objetivo. O São José-RS, 8º colocado, soma 16. Já a diferença para o Z4 é de apenas um ponto. Com 10, o Confiança está na 17ª posição.

Para tentar subir na tabela, o Vitória entra em campo no domingo (19), às 17h, quando recebe o Botafogo-SP, no Barradão. Para a partida, as esperanças de gol estão renovadas em Rodrigão. O centroavante pode estrear com a camisa rubro-negra diante do time paulista. O primeiro jogo do atacante de 28 anos poderia ter ocorrido duas rodadas atrás, quando o Leão perdeu para o Volta Redonda, por 2x1.

Relacionado pela primeira vez pelo técnico Fabiano Soares, ele acabou sendo expulso no banco de reservas do Barradão. Aos 28 minutos do 1º tempo, após reclamar da arbitragem, o atacante levou cartão vermelho e desfalcou o time contra o Atlético-CE. Agora, Rodrigão está novamente a disposição para tentar acabar com a má fase da camisa 9 do Vitória.