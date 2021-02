Rodrigo Bocardi revela que já foi ameaçado pelo ex-BBB Nego Di

Durante entrevista para o programa “Ponto Final”, da rádio CBN, nesta quarta-feira, 17, o jornalista Rodrigo Bocardi revelou que ele já foi ameaçado por Nego Di, eliminado do “BBB21” com 98,76% dos votos, rejeição recorde. O apresentador do “Bom Dia São Paulo” desabafou ter sido alvo de ataques dos fãs de Nego Di e adjetivou o humorista como “um valentão, aquele soberano, que está acima de todos e de tudo, que acha que pode dominar o mundo e desrespeitar quem quer que seja”.

A família do jornalista também sofreu ameaças devido às atitudes do ex-BBB. “Ele, que hoje no programa da Ana Maria Braga quase chorou, dizendo que o filho está sendo ameaçado, que não pode ir para a escola, que ele está sofrendo ameaças inclusive de morte. Esse mesmo Nego Di foi quem fez uma acusação seríssima contra mim no mês de abril e que todos os seguidores dele, já que ele fez uma ameaça, do Rio Grande do Sul, na sua maioria, endossaram a crítica que ele fez e começaram a perturbar a minha vida e a da minha família com a maior intensidade possível que vocês possam imaginar”, relatou.

Na conversa com Vera Magalhães e Carolina Morand, o apresentador leu algumas das mensagens ameaçadoras que recebeu: “Os guri 'vai' te apagar, se liga”, “Estão por invadir sua casa, seu bosta” e “Os caras vão brincar de Lego com seu corpo”. Bocardi refletiu sobre a situação atual do humorista: “É triste ver a pessoa passar por aquilo que ela desejou para o outro, mas traz um pouco de reflexão e esperança. Quem sabe não serve de reflexão para tantas pessoas, inclusive para o valentão”.

Reportagem originalmente publicada em O Povo