Rodrigo, cantor de 'Te Amo Demais', é encontrado pedindo doações nas ruas do Recife

Dono de diversos sucessos dos anos 1970 e 1980, o cantor Rodrigo Otarola, mais conhecido apenas como "Rodrigo", foi encontrado em situação de vulnerabilidade pelas ruas do Centro do Recife. O artista de 76 anos foi diagnosticado com Alzheimer e chegou a pedir doações para comer.

Desde a segunda semana de setembro, um vídeo de Rodrigo sendo abordado por pessoas na frente a uma loja de discos do Centro passou a circular em aplicativos de mensagens. O registro foi feito por fãs que reconheceram o artista.

Perambulando pelas ruas, Rodrigo chegou a se alimentar com doações, a exemplo dos donativos de "Dona Vânia", apelido de uma fã chamada Josivânia Maria do Nascimento. Atualmente, ela recebe doações para ajudar o cantor via Pix - a chave é 081992134705.

Nascido em Barcelona, na Espanha, Otarola veio morar no Brasil ainda na infância. Começou a construir a sua carreira em São Paulo, se apresentando em programas de auditório.

Ele é bastante lembrado por sucessos românticos como "Seguindo Você", mais conhecida como "Te Amo Demais" de 1979. O compacto com essa música chegou a vender mais de 3 milhões de cópias pelo selo Copacabana.

A atual situação de Rodrigo começou depois de desentendimentos com familiares. Fora de casa dos parentes, passou a receber ajuda de amigos e de vizinhos mais próximos.

Em 2020, ele quebrou o fêmur e passou a receber cuidados da fã Josivânia, que foi até o hospital. O músico chegou a passar um tempo na casa da admiradora, mas acabou saindo por sofrer de Alzheimer.

Até o momento em que foi encontrado, Rodrigo ainda não possuía uma residência fixa, passando a dormir no Centro da cidade por diversas vezes.

Atualmente, ele também não procura por familiares, mas tem visto a possibilidade de ir morar com parentes mais distantes que vivem em São Paulo. Os responsáveis por cuidar do artista nos últimos tempos não quiseram dar mais informações sobre a sua família.