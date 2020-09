Rodrigo Carioca comemora gol no triunfo do Vitória sobre o Cuiabá

O Vitória acabou com o último invicto desta Série B. O Leão fez valer o mando de campo e aplicou 4x2 no Cuiabá, neste sábado (5), no Barradão, pela oitava rodada. O triunfo, que marcou a primeira derrota do adversário, foi o terceiro do rubro-negro no campeonato.

O gol que fechou o placar foi anotado por Rodrigo Carioca, que saiu do banco. Aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque. Mateusinho achou o atacante, que dominou e mandou para o fundo da rede.

"Venho trabalhando bastante. O professor me deu confiança, eu pude entrar e fazer um belo jogo", falou. Também fizeram gols na partida Léo Ceará, João Victor e Thiago Carleto - Wallace (contra) e Maxwell descontaram para os visitantes.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 13 pontos, enquanto o Cuiabá ficou com 14. O próximo compromisso do Leão na Série B só será na próxima sexta-feira (11), às 21h30, contra o Cruzeiro no Mineirão. Também pela 9ª rodada, o Cuiabá recebe o Figueirense na Arena Pantanal na terça-feira (8), às 21h30.