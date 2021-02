Rodrigo Chagas admite erros e diz que Vitória teve tempos distintos

O técnico Rodrigo Chagas não ficou satisfeito com a estreia do Vitória no Campeonato Baiano. O comandante rubro-negro admitiu que o time errou mais do que poderia no empate em 3x3 com o Unirb, na noite desta quarta-feira (17), no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

"Não podemos errar, não podemos falhar, até porque no primeiro tempo não fomos agredidos e, no segundo tempo, a única maneira que o adversário teve de nos causar algum tipo de desconforto foram nas bolas paradas. Erramos e temos que trabalhar para corrigir para não repetir nos próximos jogos", afirmou Rodrigo Chagas após o apito final.

O Vitória abriu o placar com Samuel no primeiro tempo e marcou outras duas vezes na etapa final com outros dois jogadores revelados nas categrias de base do clube, David e Ruan Nascimento, mas cedeu o empate nos acréscimos do segundo tempo. Du Paraíba garantiu o empate ao Unirb. Antes, Dedé e Leocovick, contra, já tinham marcado.

Na avaliação de Rodrigo Chagas, o Vitória mostrou posturas bem diferentes no primeiro e segundo tempos do jogo. "O nosso primeiro tempo foi muito bom, tivemos o controle absoluto, não sofremos nenhum chute ao nosso gol", pontuou o treinador rubro-negro.

"No segundo tempo, após o segundo gol, demos uma relaxada. Isso permitiu que o advesário viesse pra cima da gente. Tomamos um gol de bola parada e oferecemos algumas situações de contra-ataque para o adversário. Sofremos o empate, reagimos, mas infelizmente, no final, com um erro, tomamos o gol de empate, numa transição nossa em que tínhamos que ter a posse de bola".

Para o técnico, o time se acomodou no segundo tempo do jogo. "Acredito que sim. Após o segundo gol, demos uma relaxada, tivemos uma acomodação e isso permitiu que o adversário viesse pra cima da gente e criasse algumas situações, principalmente de transição", afirmou Rodrigo Chagas.

O Leão volta a campo no sábado (20), às 16h, no Barradão, quando recebe o Vitória da Conquista, em jogo válido pela segunda rodada do estadual.

"Agora é trabalhar para que não tenhamos erros como esses que tivemos agora. A gente tem que procurar repetir o ótimo primeiro tempo que tivemos e fazer com que não tenhamos uma queda como tivemos. Corrigir num todo, para que a gente possa no próximo jogo ter uma equipe melhor compactada, que não alterne altos e baixos dentro do jogo, para que possamos sair com o resultado", projetou Rodrigo Chagas.