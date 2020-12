Rodrigo Chagas comanda 1º treino em reestreia no comando do Leão

Na preparação para a partida contra o Operário, no dia 3 de janeiro, o Vitória treinou na manhã desta quinta-feira (24) na Toca do Leão sob o comando do reestreante Rodrigo Chagas.

O treinador que atuou como interino até a contratação de Mazola Júnior, volta ao cargo após a demissão do ex- técnico, que fez 4 partidas pelo Vitória.

Agora treinador efetivo até o final da Série B, Chagas ganhou o reforço de Fernando Neto, que está na fase final de recuperação da lesão e já faz trabalho com o preparador físico Rodrigo Santana.

Alisson Farias, Ronaldo e Leo Morais seguem em tratamento. O lateral-direito sofreu uma torção no tornozelo esquerdo na derrota para o CSA e fez apenas uma atividade na academia. O substituto de Leo, Van, terminou a partida se queixando de dores na coxa esquerda e fará exame para identificar se há lesão.

No fim do treinamento, o técnico Rodrigo Chagas fez um coletivo em campo reduzido com os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na partida em Maceió.

Após a folga de Natal nesta sexta-feira (25), o Leão volta a treinar no sábado, retornando a preparação para o confronto com a equipe paranaense. A partida será realizada no Barradão, às 18h15.