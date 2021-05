Rodrigo Chagas diz que vai chamar atenção de Pedrinho por expulsão

Rodrigo Chagas gostaria de retornar para Salvador de Campinas com um triunfo na estreia da Série B do Brasileiro, mas a atuação do Vitória no empate em 1x1 com o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, deixou o treinador satisfeito.

"Avalio como um bom resultado. Estreia, jogando fora, contra uma equipe qualificada. Poderíamos ter tido mais sorte. Criamos bastante. Agora é ajustar ainda mais a equipe, ver os jogadores que estavam machucados, para poder ver o elenco todo à disposição", afirmou Rodrigo Chagas após o jogo.

Ele também comentou a expulsão do lateral esquerdo Pedrinho, aos 44 minutos do segundo tempo. O técnico avisou que vai conversar com o jogador a respeito da postura naquele momento do jogo.

"Será chamado atenção, até porque a gente precisa ter os jogadores equilibrados até o final do jogo. Em um momento como aquele, crucial da partida, a gente não pode ter jogador expulso, ainda mais assim como Pedrinho. A gente vai estar conversando justamente para que não possa estar acontecendo", disse.

O Vitória jogará a segunda rodada da Série B do Brasileiro no dia 7, às 20h, quando estreia como mandante na competição, contra o Náutico.

"Podemos ser bem melhores. Tivemos uma estreia fora, diante de uma boa equipe. Poderíamos ter saído vitoriosos. Mas, dentro das dificuldades que tivemos no jogo, tivemos sim uma boa apresentação, fizemos um bom jogo. Mas a gente sabe que pode ser muito mais do que fomos hoje", projetou Rodrigo Chagas.

Antes de volta a entrar em campo pela Série B, o Vitória vai focar as atenções na Copa do Brasil. Na quinta-feira (3), o rubro-negro disputa o primeiro jogo da terceira fase do torneio contra o Internacional. O jogo será às 19h, no Barradão.