Rodrigo Chagas diz que Vitória não dará peso a mais ao Nordestão

O Vitória dará o pontapé inicial na Copa do Nordeste neste sábado (27), às 16h, contra o Santa Cruz. Diferente do ano passado, quando usava a equipe de transição no Baianão e a principal no regional, o Leão terá apenas um elenco para as duas competições, que acontecerão simultaneamente.

Segundo o técnico Rodrigo Chagas, não haverá um foco extra em apenas um torneio. Os dois terão o mesmo peso para o rubro-negro, que tentará faturar ambos os títulos.

"O discurso, basicamente, é o mesmo. A gente tem que dar importância a toda competição que viermos a disputar. A Copa do Nordeste não é diferente. É uma competição forte, muito disputada. E a gente está fazendo eles terem a noção do trabalho que temos que realizar nesta competição. Mas, em termos de importância, toda competição tem importância para a gente", garantiu o treinador.

Com muitos garotos recém-promovidos do sub-20 e sem poder revezar entre dois grupos de jogadores, Rodrigo deve alternar alguns atletas entre as partidas do Baianão e Nordestão. A ideia principal é manter o time do Vitória competitivo e evitar desgastes físicos.

"São duas competições paralelas. A gente tem que ter o discernimento e o entendimento de colocar sempre equipes competitivas, que a gente vai estar estudando jogo a jogo. E observando aqueles atletas, em relação, principalmente, à questão do desgaste. A gente vai tentar ter o equilíbrio necessário para colocar a melhor equipe dentro de cada jogo", comentou.

"Independente do atleta entrar, a gente sabe que tem que montar uma equipe competitiva, com estratégia. E buscar o melhor desempenho, não só para esse jogo como também pelos que virão pela frente. A ideia é que a gente possa estar vendo as possibilidades de ter a utilização de todos os atletas que estão no elenco do Vitória", continuou.

O duelo deste sábado (27) será o terceiro do Vitória nesta temporada. Pelo Baianão, o Leão empatou com o Unirb em 3x3 e depois venceu o Atlético de Alagoinhas por 2x1, ambos fora de casa.

Já o Santa Cruz vem de triunfo por 2x0 sobre o Vitória-PE, pela estreia no Campeonato Pernambucano. Foi o primeiro jogo da equipe sob o comando do técnico João Brigatti. Rodrigo Chagas comentou sobre o rival, elogiou a Cobra Coral e pregou cautela ao elenco rubro-negro.

"A gente tem que ter um equilíbrio em todos os aspectos. Colocar uma equipe competitiva, como sempre falo. Sabemos que temos um adversário de ótima qualidade, que tem um treinador que está chegando agora e começando a dar a cara. Assistimos ao jogo, vimos um excelente trabalho, uma ótima estreia que tiveram. Então temos que ter todos os cuidados necessários para não sermos surpreendidos em nossa casa. E que a gente possa ter uma ótima estreia, um grande trabalho, e, se Deus quiser, obter um grande resultado".