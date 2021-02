Rodrigo explica alterações e exalta mudança de postura no 2º tempo

O Vitória largou bem na Copa do Nordeste. Neste sábado (27), o Leão venceu o Santa Cruz, por 2x0, em duelo disputado no Barradão. Depois de um primeiro tempo de pouca inspiração, o rubro-negro mudou a postura no segundo tempo e conseguiu garantir o triunfo com gols de Van e Fernando Neto.

Na análise do técnico Rodrigo Chagas, as mudanças promovidas na reta final foram fundamentais para o resultado positivo.

"A equipe não fez um mau primeiro tempo, foi bem, mas encontramos uma estrutura defensiva muito bem montada, não estávamos conseguindo infiltrar. Tivemos dificuldade no encaixe do (Gabriel) Bispo dentro do sistema, esse foi o primeiro jogo que ele saiu jogando. Corrigimos isso, tivemos um controle maior do jogo e isso facilitou algumas mudanças. Eu tirei o Soares e puxei Vico para dentro, ficou Vico e Fernando Neto por dentro, dois jogadores de muita qualidade técnica, flutuando pelas linhas. Nós tivemos uma possibilidade maior de encaixar bola de infiltração. Essas possibilidades fizeram a gente corrigir e ter um melhor encaixe no segundo tempo", disse ele.

Rodrigo disse ainda que a rotatividade quem promovendo entre os jogadores tem sido importante neste início de temporada, já que os atletas ainda estão pegando ritmo de jogo e assimilando as ideias de jogo.

Contra o Santa Cruz, o volante Gabriel Bispo e o meia-atacante Soares iniciaram entre os titulares. O treinador não descarta novas mudanças para o duelo contra o Jacuipense, nesta quarta-feira (3), pelo Campeonato Baiano.

"Nós temos um grupo, um elenco, com a possibilidade de todos serem utilizados. Mais uma vez as mudanças, dentro das nossas análises de jogo, surtiram efeito, principalmente no segundo tempo. Então, não tenha dúvida que abre a possibilidade de entrar com uma equipe diferente no meio da semana", completou o comandante.

Pela Copa do Nordeste, o Vitória volta a entrar em campo no sábado (6). O Leão vai até Fortaleza, onde enfrenta o Ceará, no estádio Castelão.