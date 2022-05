Rodrigo Mussi aparece em vídeo e agradece carinho: 'Milagres existem'

O ex-BBB Rodrigo Mussi apareceu em um vídeo divulgando sua entrevista para o Fantástico, da TV Globo, que será exibida no próximo domingo. Nas imagens, Mussi agradece o carinho que recebeu depois de um grave acidente de carro que o deixou em coma. Ele diz que "milagres existem".

"Estou de volta. Quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem muito por conta das orações de vocês. Estou feliz. É uma segunda chance e espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior e muito melhor”, afirma Mussi, ao lado do repórter Maurício Ferraz.

Mussi ainda não havia aparecido desde o acidente. Ele chegou a postar uma carta esse mês falando que estava se recuperando.

"Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora faço aniversário duas vezes por ano. Lembrem-se: somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta”, escreveu na ocasião.

O ex-BBB teve alta no dia 28 de abril. Depois, ele foi para um tratamento na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, referência no país sobre o uso de terapias com alta tecnologia que envolvem robótica. Agora, dois meses após o acidente, está em casa.

Acidente em carro de aplicativo

Rodrigo Mussi, que trabalhava como gerente comercial antes de ingressar no BBB22, sofreu um grave acidente de carro em 31 de março após sair de um jogo de futebol em São Paulo. Ele pegou um carro de aplicativo que acabou batendo contra um caminhão após o motorista dormir enquanto dirigia.

Sem cinto de segurança, Rodrigo sofreu uma série de ferimentos e foi levado para o Hospital das Clínicas, onde passou por algumas cirurgias na cabeça e pernas Ele ficou quase um mês internado.