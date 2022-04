Rodrigo Mussi apresenta melhora após acidente que provocou traumatismo craniano

Após ser internado com um traumatismo craniano devido a um acidente de carro, Rodrigo Mussi apresentou melhora significativa em seu estado de saúde. A equipe do ex-BBB afirmou que ele reage bem ao pós-operatório neste domingo (3). Ele foi submetido a procedimentos nas pernas e na cabeça.

"Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nessas últimas 24 horas, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem! Sabemos que você é forte, Rodrigo! A família está comemorando e muito feliz com a notícia", informou equipe baseada no último boletim médico.

No Instagram, o irmão do influencer, Diogo Mussi, garantiu que dentre as melhoras está a qualidade da função renal.

“Ele mexeu o braço e a perna, estamos extremamente felizes e emocionados. Obviamente, a lesão ainda é delicada, o estado ainda é considerado grave, mas ele tem melhorado muito, não teve piora. A pressão intracraniana está controlada”, detalhou Diogo.

Relembre o caso

O ex-BBB Rodrigo Mussi foi internado na última quinta-feira (31) no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um acidente de carro. O influencer de 36 anos passou por diversas cirurgias nas pernas e na cabeça e teve o estado de saúde considerado "delicado".

O ex-BBB saia de Osasco, em São Paulo, em um carro de aplicativo e seguia para o bairro Consolação. O acidente ocorreu na madrugada de quinta-feira na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, a 800 metros da Ponte Eusébio Matoso.

Em reportagem feita pela TV Globo no local, quando ainda não se sabia que Rodrigo estava no veículo, o motorista contou que provavelmente dormiu ao volante. Ele perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão. "Só me lembro do airbag no meu rosto", disse.

O condutor usava cinto e não teve ferimentos. O ex-BBB, porém, não estava com o dispositivo de segurança. Com o impacto, Rodrigo, que estava no banco de trás, foi jogado para frente do veículo.