Rodrigo Pastana anuncia saída do Vitória: 'motivos familiares'

É oficial: Rodrigo Pastana deixou a direção de futebol do Vitória após pouco mais de dois meses no cargo. O executivo confirmou a saída após a vitória do rubro-negro contra o Figueirense por 2x0, no Barradão, na noite neste sábado (2).

"Infelizmente, eu tenho que ir. Por motivos estritamente familiares. É claro que surgiu uma outra oportunidade num momento de dificuldade familiar, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Minha filha nasce na sexta ou sábado que vem", comentou Pastana em entrevista após o jogo, para a rádio Sociedade.

Pastana agradeceu ao clube, funcionários, jogadores e presidência pelo período que passou no Vitória.

"Sei da minha contribuição nesses dois meses, processos foram instalados, apesar do resultado em campo não ser aquilo que a gente desejava. Quero só agradecer, me desculpar se saí do ponto alguma vez. Saio triste por ainda não estar como gostaria, que é no G8, mas tenho certeza que Burse vai levar esse time ao G8", afirmou.

A tendência é que Pastana assuma direção de futebol do Guarani, que disputa a Série B.