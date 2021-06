Rodriguinho comemora atuação do Bahia: 'Equipe jogou muito bem'

O Bahia largou com a vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (1º), o Esquadrão levou a melhor e venceu o Vila Nova por 1x0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, também conhecido como OBA, em Goiânia. O gol do triunfo foi marcado por Rodriguinho, no início do segundo tempo.

Mesmo atuando como visitante, o tricolor jogou melhor e criou muitas chances, principalmente no primeiro tempo. Mas o travessão e o goleiro Georgemy, em dia de ótima atuação, impediram que o placar fosse mais elástico.

Após o apito final, Rodriguinho comemorou o resultado. O Bahia terá a vantagem do empate na partida de volta, marcada para o dia 9, às 19h, em Pituaçu.

"Triunfo importante para a gente. Viemos buscar a vantagem de, no próximo jogo, poder empatar. Levar a vantagem que fosse daqui. Poderia até ser maior, equipe jogou muito bem, criamos oportunidades. Goleiro deles está de parabéns pelas defesas. Mas a gente fica feliz de conseguir o triunfo. Agora, vamos levar o jogo para dentro de casa, para conseguir nossa classificação", disse Rodriguinho, em entrevista ao SporTV.