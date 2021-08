Rodriguinho diz que time tem consciência de que precisa melhorar

O Campeonato Brasileiro se aproxima da metade e entre os tricolores o sentimento é de ansiedade para que o time reencontre o caminho das vitórias. Sem vencer há cinco jogos pela Série A, o Esquadrão teme a repetição de um filme que ainda está bem vivo na memória.

No ano passado, o time lutou até as últimas rodadas contra o rebaixamento. Na atual temporada, começou bem a competição, mas viu o desempenho desabar e queimou a gordura que tinha. Apesar de ainda estar na parte de cima da tabela, quem viveu o drama de 2020 e ajudou a salvar o tricolor garante que o alerta está ligado.

“O ano passado foi bem desgastante com a pressão que vivemos tendo que lutar contra o rebaixamento, ninguém aqui dentro quer repetir esse ano que foi terrível. Estamos focados e trabalhando para que isso não aconteça. Por isso, precisamos voltar a vencer para que a gente possa o mais rápido possível subir na tabela e continuar nessa primeira página”, afirmou o meia Rodriguinho.

Para o camisa 10, capitão do time, a sequência negativa traz um peso a mais para dentro de campo. Apesar de reconhecer que o Bahia vem pecando mesmo diante de equipes que estão na parte de baixo da tabela, Rodriguinho acredita que um novo horizonte já se abriu e que não vai demorar para que o clube volte aos trilhos.

“É difícil explicar uma má fase. Talvez, São Paulo, Flamengo e Atlético-MG era a sequência mais difícil que a gente tinha. Um resultado que nos entristece bastante é a derrota para o Sport em casa. Contra o Cuiabá também tínhamos a possibilidade de vencer e o empate nos deixou tristes. Mas desde o jogo contra o Atlético, pela Copa do Brasil, a equipe melhorou, estamos retomando a nossa confiança”, analisou.

A próxima chance para voltar a sorrir no Brasileirão será neste domingo, quando o Bahia encara o Atlético-GO, às 18h15, no estádio de Pituaçu. Com 18 pontos, o Esquadrão ocupa a 10ª colocação. O Dragão aparece imediatamente acima, na 9ª posição, com 20.

“A equipe tem consciência que precisa melhorar, que precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. A gordura que nós tínhamos já acabou, a equipe teve um começo muito bom, mas agora precisamos voltar a subir na tabela, é importante para o campeonato e estamos trabalhando para que isso aconteça”, avisou Rodriguinho.