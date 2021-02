Rodriguinho marca três gols pela primeira vez na carreira: 'Muito feliz'

Ele é o responsável pela boa dose de tranquilidade que o coração do torcedor tricolor recebeu na noite deste sábado (20). Rodriguinho foi o nome do jogo no triunfo do Bahia contra o Fortaleza, na penúltima rodada do Brasileirão. O camisa 10 balançou a rede do estádio Castelão três vezes na goleada por 4x0. Rossi fechou o placar.

O resultado fez o Esquadrão somar 41 pontos, ultrapassar o próprio Fortaleza e ficar na 15ª colocação. Um passo importante na luta contra o rebaixamento. O tricolor pode se livrar do rebaixamento ainda nesta rodada. Para isso, Vasco e Goiás não podem vencer seus jogos no domingo (21). A equipe carioca visita o Corinthians, às 16h, no Itaquerão. Já a goiana recebe o Bragantino, às 20h30, no estádio Serrinha.

Além da conquista coletiva, o jogo registrou um marco na carreira profissional de Rodriguinho. Aos 32 anos, ele comemorou o primeiro hat-trick. "Primeira vez na carreira que fiz três gols em uma partida. Muito feliz por ter contribuído por esse triunfo. Passamos o Fortaleza para escapar dessa zona", afirmou o meia após o apito final.

Os dois primeiros gols de Rodriguinho foram marcados de cabeça, após cruzamentos açucarados de Nino Paraíba. O terceiro foi em cobrança de pênalti. O goleiro Felipe Alvez até defendeu, mas ele aproveitou o rebote e conseguiu estufar a rede.

Ele poderia até ter marcado quatro gols no jogo, mas cedeu a cobrança do segundo pênalti do jogo, sofrido por ele mesmo, para Rossi, que fechou o placar no estádio Castelão. "Pensei até em bater o pênalti, companheiros falaram para bater, mas falei para o Rossi bater e marcar o dele também", disse Rodriguinho. Com os três tentos diante do Fortaleza, ele chegou a nove gols com a camisa do Bahia.

O Bahia faz a última exibição nesta edição da Série A do Brasileiro na quinta-feira (25), quando recebe o Santos, às 21h30, na Fonte Nova, na rodada derradeira da competição.