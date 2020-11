Rodriguinho treina e pode ser novidade no Bahia contra o Melgar

Debaixo da forte chuva que caiu em Salvador e Região Metropolitana na tarde desta terça-feira (3), o elenco do Bahia voltou aos treinos na Cidade Tricolor e iniciou a preparação para a decisão contra o Melgar, nesta quinta-feira (5), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.

A novidade do dia ficou pela presença do meia Rodriguinho. Recuperado de uma fissura no pé, ele já vinha fazendo treinos no campo, mas nesta terça-feira trabalhou normalmente com os jogadores que atuaram menos de 45 na derrota para o Santos e deve ser relacionado para a partida contra os peruanos.

Rodriguinho não disputa uma partida desde o dia 26 de setembro, quando sofreu uma fissura no pé durante a derrota para o Athletico-PR, por 1x0, na Arena da Baixada. Caso seja relacionado para o jogo de quinta, ele fará a estreia na Copa Sul-Americana.

Durante o trabalho na Cidade Tricolor, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Vila Belmiro fizeram um treino na academia. O resto do elenco trabalhou a posse de bola, marcação e finalizações.

Contra o Melgar, Mano Menezes ainda não poderá contar com Ernando. Com uma lesão muscular na coxa, ele fez tratamento na fisioterapia e não tem previsão de retorno.

Como perdeu o jogo de ida, em Lima, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar na Sul-Americana. Se vencer por 1x0, a decisão vai para os pênaltis. Empate ou derrota dá a vaga aos peruanos.