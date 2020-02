Rodriguinho treina pela primeira vez na Cidade Tricolor

Nada de perder tempo. Um dia após chegar a Salvador e ser apresentado oficialmente como jogador do Bahia, o meia Rodriguinho calçou chuteiras e foi para o gramado da Cidade Tricolor. O novo camisa 10 do time treinou normalmente com bola na manhã desta terça-feira (18) com o restante do elenco e depois realizou uma atividade física em separado.

O clube não divulga a lista de relacionados, mas como ainda não está regularizado, a tendência é que o ex-jogador do Cruzeiro não viaje para Maceió, onde o Bahia enfrenta o CSA, na quarta-feira (19), às 19h30, no estádio Rei Pelé, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Com cinco pontos, o Esquadrão é o 3º colocado na tabela de classificação do Grupo A do torneio regional.

O elenco tricolor finalizou a preparação para o duelo contra o CSA com uma atividade fechada à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o grupo realizou um trabalho tático e também aprimorou a bola parada. A delegação do Bahia embarca para Maceió às 17h20 e iniciou a concentração após o treinamento comandado pelo técnico Roger Machado.