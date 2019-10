Roger diz que Bahia tem sofrido com ansiedade para entrar no G6

Não é só o torcedor do Bahia que tem reclamado disso. O técnico do tricolor, Roger Machado, admitiu em entrevista coletiva neste sábado (26), após a derrota por 3x2 para o Internacional, tem caído drasticamente de rendimento nos últimos jogos da Série A.

E, assim como parte da torcida, o comandante do Esquadrão enxergou uma relação disso com a pressão que a equipe viveu de entrar no G6 em meio a uma série de partidas em casa. De quatro jogos, perdeu três e empatou um.

A queda de rendimento tem ocorrido sobretudo no sistema defensivo, que nos últimos quatro jogos em casa sofreu sete gols. "Não é em função do sistema ter se desorganizado. É em função do momento do campeonato, que nos ofereceu essas duas últimas oportunidades (contra Ceará e Internacional) de entrar no G6 e talvez nós não soubemos como lidar bem com essa situação", avaliou Roger.

"Permitimos que a ansiedade tomasse conta em alguns momentos. Ansiedade que é natural do torcedor, que vem nos prestigiar acreditando que é possível sempre. Uma defesa que vinha sem sofrer gols e acaba sofrendo três gols assim. Nosso time não costuma sofrer muitos gols. Tivemos 14 jogos sem sermos vazados", completou Roger.

O comandante tricolor entende que os jogos em casa, quando o Bahia tem o dever de fazer o seu resultado, têm deixado ainda mais claro a queda de rendimento da equipe.

"Não podemos esconder a má atuação. No jogo de hoje (contra o Inter) nós tivemos notadamente um declínio técnico. Falhamos claramente em momentos simples da partida. E o fator local, que foi muito forte no primeiro turno, nesse momento não está sendo. Estamos conseguindo equilibrar um pouco por estarmos ganhando fora. O ideal é fazer como mandante o seu dever de casa", disse.

O tricolor terá agora que recuperar os pontos numa sequência fora de casa. Na quinta-feira (31) visita o Santos na Vila Belmiro às 19h15. E no domingo (3) será a vez de enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.