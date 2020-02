Roger diz que vídeo polêmico de Zeca será resolvido internamente

Um vídeo que mostra o lateral esquerdo Zeca, do Bahia, aparentemente embriagado dentro do camarote Villa Mix começou a circular nas redes sociais na noite de quinta-feira (20), primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador. Nesta sexta (21) foi a vez do treinador Roger Machado também aproveitar a folia e ele comentou o episódio envolvendo o atleta.

Roger afirmou que o assunto será resolvido internamente, mas fez um alerta a todos do elenco: "O jogador vive de seu corpo e precisa cuidar dele. Claro que ele pode curtir, mas sempre com moderação", ressaltou.

O técnico tricolor é um dos convidados do camarote Expresso 2222, que celebra 22 anos. Esta é a primeira vez de Roger no Carnaval de Salvador e o mesmo conta que tinha vontade de conhecer a festa.

"É um evento que sempre quis acompanhar de perto e agora tive a oportunidade de sentir um pouco essa energia que sempre vi pela televisão. E mesmo tendo chegado há pouco já dá para para sentir que é algo grandioso e maravilhoso", diz o gaúcho, que costumava passar o período no Rio de Janeiro.

*Com supervisão do editor Herbem Gramacho.