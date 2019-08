Roger esboça o Bahia com Guerra de titular antes de pegar o CSA

O Bahia segue em preparação para pegar o CSA, sábado (31), às 16h, na Fonte Nova, e o técnico Roger Machado tem uma certeza em mente: vai mexer no time.

Diante do clube alagoano, o tricolor terá pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Atlético-MG fora de casa na 16ª rodada do Brasileirão. Depois de cumprir suspensão, Moisés está de volta ao time. Ele entra no lugar de Giovanni. Roger, no entanto, projeta mais uma alteração.

Reserva em todos os quatro jogos que fez com a camisa do Bahia, o meia Guerra treinou como titular na atividade desta quarta-feira (28), no Fazendão, e pode começar jogando pela primeira vez diante do CSA.

Durante o treino, Roger Machado fez um trabalho com foco na posse de bola e na transição rápida entre a defesa e o ataque. Aos gritos, o treinador orientava e corrigia o posicionamento dos atletas.

No esboço montado por Roger, Guerra entrou no lugar do volante Ronaldo e ganhou a função de municiar o ataque, formando o meio-campo com Gregore e Flávio. O venezuelano chegou a marcar um gol na atividade. Minutos depois Guerra foi poupado e deixou o trabalho. Ronaldo, que treinava entre os reservas, entrou no seu lugar.

O time foi formado por: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra; Artur, Lucca e Gilberto. O meia Shaylon e o atacante Élber, poupados na véspera, foram para o campo e treinaram normalmente.

Antes de enfrentar o CSA, o Bahia tem mais outras três atividades, todas com portões fechados à imprensa. Nesses treinos é que Roger vai definir a equipe que entrará em campo.